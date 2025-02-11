Valute / GIB
GIB: CGI Inc
91.70 USD 0.88 (0.97%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio GIB ha avuto una variazione del 0.97% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 90.63 e ad un massimo di 91.86.
Segui le dinamiche di CGI Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
90.63 91.86
Intervallo Annuale
90.63 122.78
- Chiusura Precedente
- 90.82
- Apertura
- 90.94
- Bid
- 91.70
- Ask
- 92.00
- Minimo
- 90.63
- Massimo
- 91.86
- Volume
- 349
- Variazione giornaliera
- 0.97%
- Variazione Mensile
- -4.37%
- Variazione Semestrale
- -8.04%
- Variazione Annuale
- -20.45%
