Devises / GIB
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
GIB: CGI Inc
91.70 USD 0.88 (0.97%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de GIB a changé de 0.97% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 90.63 et à un maximum de 91.86.
Suivez la dynamique CGI Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GIB Nouvelles
- PDF Solutions (PDFS) Soars 15.2%: Is Further Upside Left in the Stock?
- Is the Options Market Predicting a Spike in CGI Group Stock?
- CGI wins 10-year New Jersey contract for disaster recovery system
- Texas selects CGI to modernize state financial systems
- CGI and Kesko form strategic partnership to accelerate digital growth
- CGI and Kesko form strategic IT partnership to accelerate digital growth
- CGI Inc. (GIB) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- CGI Q3 F2025 presentation: Revenue surges 11.4% amid margin pressure
- CGI Group (GIB) Q3 Earnings and Revenues Top Estimates
- California extends $200 million contract with CGI for caregiver system
- CGI Group (GIB) Reports Next Week: Wall Street Expects Earnings Growth
- Zacks Industry Outlook Highlights CGI Group, CSG Systems International and Innodata
- 3 Stocks to Watch From the Prospering Computer-Services Industry
- CGI Group stock rating reiterated at Outperform by RBC amid job posting decline
- C-Suite realigns transformation strategies to navigate complexity, boost efficiency and drive outcomes
- ABN AMRO Bank partners with CGI to become a CLS Bank full settlement member
- CGI to support Suffolk County’s modernization of financial and administrative IT systems with cloud-based CGI Advantage ® solution
- FAA to deploy new pilot messaging database system by September
- CGI Shows Some Promise, But Valuation Looks Full (NYSE:GIB)
Range quotidien
90.63 91.86
Range Annuel
90.63 122.78
- Clôture Précédente
- 90.82
- Ouverture
- 90.94
- Bid
- 91.70
- Ask
- 92.00
- Plus Bas
- 90.63
- Plus Haut
- 91.86
- Volume
- 349
- Changement quotidien
- 0.97%
- Changement Mensuel
- -4.37%
- Changement à 6 Mois
- -8.04%
- Changement Annuel
- -20.45%
25 septembre, jeudi
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 3.3%
- Prev
- 3.3%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 1.6%
- Prev
- 1.6%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 6.8%
- Prev
- 6.8%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- -0.5%
- Prev
- -2.8%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.6%
- Prev
- 1.1%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- $42.847 B
- Prev
- $-103.566 B
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.2%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- Prev
- 0.1%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 208 K
- Prev
- 231 K
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 1.913 M
- Prev
- 1.920 M
13:00
USD
- Act
-
- Fcst
- Prev
14:00
USD
- Act
-
- Fcst
- Prev
17:00
USD
17:00
USD
- Act
-
- Fcst
- Prev
- 3.925%