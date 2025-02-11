Валюты / GIB
GIB: CGI Inc
91.70 USD 0.88 (0.97%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GIB за сегодня изменился на 0.97%. При этом минимальная цена на торгах достигала 90.63, а максимальная — 91.86.
Следите за динамикой CGI Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- PDF Solutions (PDFS) Soars 15.2%: Is Further Upside Left in the Stock?
- Is the Options Market Predicting a Spike in CGI Group Stock?
- CGI wins 10-year New Jersey contract for disaster recovery system
- Texas selects CGI to modernize state financial systems
- CGI and Kesko form strategic partnership to accelerate digital growth
- CGI and Kesko form strategic IT partnership to accelerate digital growth
- CGI Inc. (GIB) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- CGI Q3 F2025 presentation: Revenue surges 11.4% amid margin pressure
- CGI Group (GIB) Q3 Earnings and Revenues Top Estimates
- California extends $200 million contract with CGI for caregiver system
- CGI Group (GIB) Reports Next Week: Wall Street Expects Earnings Growth
- Zacks Industry Outlook Highlights CGI Group, CSG Systems International and Innodata
- 3 Stocks to Watch From the Prospering Computer-Services Industry
- CGI Group stock rating reiterated at Outperform by RBC amid job posting decline
- C-Suite realigns transformation strategies to navigate complexity, boost efficiency and drive outcomes
- ABN AMRO Bank partners with CGI to become a CLS Bank full settlement member
- CGI to support Suffolk County’s modernization of financial and administrative IT systems with cloud-based CGI Advantage ® solution
- FAA to deploy new pilot messaging database system by September
- CGI Shows Some Promise, But Valuation Looks Full (NYSE:GIB)
Дневной диапазон
90.63 91.86
Годовой диапазон
90.63 122.78
- Предыдущее закрытие
- 90.82
- Open
- 90.94
- Bid
- 91.70
- Ask
- 92.00
- Low
- 90.63
- High
- 91.86
- Объем
- 349
- Дневное изменение
- 0.97%
- Месячное изменение
- -4.37%
- 6-месячное изменение
- -8.04%
- Годовое изменение
- -20.45%
