FITBO: Fifth Third Bancorp - Depositary Shares each representing a 1/1
21.30 USD 0.01 (0.05%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
FITBOの今日の為替レートは、0.05%変化しました。日中、通貨は1あたり21.15の安値と21.36の高値で取引されました。
Fifth Third Bancorp - Depositary Shares each representing a 1/1ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
FITBO News
- Fifth Third Bancorp (FITB) Presents at Barclays 23rd Annual Global Financial Services Conference - Slideshow (NASDAQ:FITB)
- Fifth Third Bancorp (FITB) Q1 2025 Earnings Call Transcript
- Undercovered Dozen: Power Metals, Verses AI, TFS Financial, Nextdoor +
- Undercovered Dozen: Delek Logistics, Perma-Fix, Consolidated Water, Rockwell Automation +
- Artisan Value Income Fund Q4 2024 Commentary (Mutual Fund:APFWX)
- John Hancock Regional Bank Fund Q4 2024 Commentary (Mutual Fund:FRBAX)
- John Hancock Disciplined Value Mid Cap Fund Q4 2024 Commentary (Mutual Fund:JVMAX)
1日のレンジ
21.15 21.36
1年のレンジ
19.52 24.15
- 以前の終値
- 21.29
- 始値
- 21.27
- 買値
- 21.30
- 買値
- 21.60
- 安値
- 21.15
- 高値
- 21.36
- 出来高
- 125
- 1日の変化
- 0.05%
- 1ヶ月の変化
- 5.71%
- 6ヶ月の変化
- -2.38%
- 1年の変化
- -6.95%
