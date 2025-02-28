Valute / FITBO
FITBO: Fifth Third Bancorp - Depositary Shares each representing a 1/1
21.30 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio FITBO ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 21.11 e ad un massimo di 21.33.
Segui le dinamiche di Fifth Third Bancorp - Depositary Shares each representing a 1/1. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
FITBO News
Intervallo Giornaliero
21.11 21.33
Intervallo Annuale
19.52 24.15
- Chiusura Precedente
- 21.30
- Apertura
- 21.33
- Bid
- 21.30
- Ask
- 21.60
- Minimo
- 21.11
- Massimo
- 21.33
- Volume
- 35
- Variazione giornaliera
- 0.00%
- Variazione Mensile
- 5.71%
- Variazione Semestrale
- -2.38%
- Variazione Annuale
- -6.95%
20 settembre, sabato