QuotazioniSezioni
Valute / FITBO
Tornare a Azioni

FITBO: Fifth Third Bancorp - Depositary Shares each representing a 1/1

21.30 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio FITBO ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 21.11 e ad un massimo di 21.33.

Segui le dinamiche di Fifth Third Bancorp - Depositary Shares each representing a 1/1. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FITBO News

Intervallo Giornaliero
21.11 21.33
Intervallo Annuale
19.52 24.15
Chiusura Precedente
21.30
Apertura
21.33
Bid
21.30
Ask
21.60
Minimo
21.11
Massimo
21.33
Volume
35
Variazione giornaliera
0.00%
Variazione Mensile
5.71%
Variazione Semestrale
-2.38%
Variazione Annuale
-6.95%
20 settembre, sabato