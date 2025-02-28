Валюты / FITBO
FITBO: Fifth Third Bancorp - Depositary Shares each representing a 1/1
21.20 USD 0.11 (0.52%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FITBO за сегодня изменился на 0.52%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.04, а максимальная — 21.21.
Следите за динамикой Fifth Third Bancorp - Depositary Shares each representing a 1/1. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
21.04 21.21
Годовой диапазон
19.52 24.15
- Предыдущее закрытие
- 21.09
- Open
- 21.07
- Bid
- 21.20
- Ask
- 21.50
- Low
- 21.04
- High
- 21.21
- Объем
- 121
- Дневное изменение
- 0.52%
- Месячное изменение
- 5.21%
- 6-месячное изменение
- -2.84%
- Годовое изменение
- -7.38%
