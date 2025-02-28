КотировкиРазделы
FITBO
Назад в Рынок акций США

FITBO: Fifth Third Bancorp - Depositary Shares each representing a 1/1

21.20 USD 0.11 (0.52%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс FITBO за сегодня изменился на 0.52%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.04, а максимальная — 21.21.

Следите за динамикой Fifth Third Bancorp - Depositary Shares each representing a 1/1. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости FITBO

Дневной диапазон
21.04 21.21
Годовой диапазон
19.52 24.15
Предыдущее закрытие
21.09
Open
21.07
Bid
21.20
Ask
21.50
Low
21.04
High
21.21
Объем
121
Дневное изменение
0.52%
Месячное изменение
5.21%
6-месячное изменение
-2.84%
Годовое изменение
-7.38%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.