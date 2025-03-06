通貨 / CLMB
CLMB: Climb Global Solutions Inc
134.31 USD 3.73 (2.86%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CLMBの今日の為替レートは、2.86%変化しました。日中、通貨は1あたり131.46の安値と134.52の高値で取引されました。
Climb Global Solutions Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
CLMB News
- Climb Channel Solutions announces North American distribution deal with Forcepoint
- Climb (CLMB) Q2 Revenue Surges 73%
- Climb Global Solutions earnings beat by $0.40, revenue topped estimates
- Climb Global Solutions (CLMB) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Climb Channel Solutions signs distribution deal with Egnyte
- Climb Channel Solutions partners with Bugcrowd for cybersecurity
- Climb Global Solutions Stock: Good Growth Tailwinds Ahead (Rating Upgrade) (NASDAQ:CLMB)
- climb global solutions holds annual shareholder meeting
- Climb global solutions COO Timothy Popovich sells $990,000 in stock
- CRN Recognizes Nine Climb Channel Solutions Employees on the 2025 ˜Women of the Channel’ List and Names Climb CMO Kim Stevens as one of the 2025 Women of the Channel Power 100
- Climb Global Solutions: Rightfully Climbing To New Highs (NASDAQ:CLMB)
- Climb Global Solutions, Inc. (CLMB) Q4 2024 Earnings Call Transcript
1日のレンジ
131.46 134.52
1年のレンジ
88.90 145.00
- 以前の終値
- 130.58
- 始値
- 131.46
- 買値
- 134.31
- 買値
- 134.61
- 安値
- 131.46
- 高値
- 134.52
- 出来高
- 36
- 1日の変化
- 2.86%
- 1ヶ月の変化
- 9.53%
- 6ヶ月の変化
- 23.22%
- 1年の変化
- 35.16%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K