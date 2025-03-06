CotationsSections
CLMB
CLMB: Climb Global Solutions Inc

132.17 USD 2.14 (1.59%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de CLMB a changé de -1.59% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 132.12 et à un maximum de 134.65.

Suivez la dynamique Climb Global Solutions Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
132.12 134.65
Range Annuel
88.90 145.00
Clôture Précédente
134.31
Ouverture
134.65
Bid
132.17
Ask
132.47
Plus Bas
132.12
Plus Haut
134.65
Volume
74
Changement quotidien
-1.59%
Changement Mensuel
7.79%
Changement à 6 Mois
21.26%
Changement Annuel
33.01%
