Valute / CLMB
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
CLMB: Climb Global Solutions Inc
132.17 USD 2.14 (1.59%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CLMB ha avuto una variazione del -1.59% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 132.12 e ad un massimo di 134.65.
Segui le dinamiche di Climb Global Solutions Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CLMB News
- Climb Channel Solutions announces North American distribution deal with Forcepoint
- Climb (CLMB) Q2 Revenue Surges 73%
- Climb Global Solutions earnings beat by $0.40, revenue topped estimates
- Climb Global Solutions (CLMB) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Climb Channel Solutions signs distribution deal with Egnyte
- Climb Channel Solutions partners with Bugcrowd for cybersecurity
- Climb Global Solutions Stock: Good Growth Tailwinds Ahead (Rating Upgrade) (NASDAQ:CLMB)
- climb global solutions holds annual shareholder meeting
- Climb global solutions COO Timothy Popovich sells $990,000 in stock
- CRN Recognizes Nine Climb Channel Solutions Employees on the 2025 ˜Women of the Channel’ List and Names Climb CMO Kim Stevens as one of the 2025 Women of the Channel Power 100
- Climb Global Solutions: Rightfully Climbing To New Highs (NASDAQ:CLMB)
- Climb Global Solutions, Inc. (CLMB) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Intervallo Giornaliero
132.12 134.65
Intervallo Annuale
88.90 145.00
- Chiusura Precedente
- 134.31
- Apertura
- 134.65
- Bid
- 132.17
- Ask
- 132.47
- Minimo
- 132.12
- Massimo
- 134.65
- Volume
- 74
- Variazione giornaliera
- -1.59%
- Variazione Mensile
- 7.79%
- Variazione Semestrale
- 21.26%
- Variazione Annuale
- 33.01%
20 settembre, sabato