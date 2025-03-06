QuotazioniSezioni
CLMB: Climb Global Solutions Inc

132.17 USD 2.14 (1.59%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CLMB ha avuto una variazione del -1.59% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 132.12 e ad un massimo di 134.65.

Segui le dinamiche di Climb Global Solutions Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
132.12 134.65
Intervallo Annuale
88.90 145.00
Chiusura Precedente
134.31
Apertura
134.65
Bid
132.17
Ask
132.47
Minimo
132.12
Massimo
134.65
Volume
74
Variazione giornaliera
-1.59%
Variazione Mensile
7.79%
Variazione Semestrale
21.26%
Variazione Annuale
33.01%
20 settembre, sabato