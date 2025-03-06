FiyatlarBölümler
CLMB
CLMB: Climb Global Solutions Inc

132.17 USD 2.14 (1.59%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

CLMB fiyatı bugün -1.59% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 132.12 ve Yüksek fiyatı olarak 134.65 aralığında işlem gördü.

Climb Global Solutions Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
132.12 134.65
Yıllık aralık
88.90 145.00
Önceki kapanış
134.31
Açılış
134.65
Satış
132.17
Alış
132.47
Düşük
132.12
Yüksek
134.65
Hacim
74
Günlük değişim
-1.59%
Aylık değişim
7.79%
6 aylık değişim
21.26%
Yıllık değişim
33.01%
21 Eylül, Pazar