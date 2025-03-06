КотировкиРазделы
CLMB: Climb Global Solutions Inc

132.84 USD 0.46 (0.35%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CLMB за сегодня изменился на 0.35%. При этом минимальная цена на торгах достигала 130.22, а максимальная — 132.93.

Следите за динамикой Climb Global Solutions Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
130.22 132.93
Годовой диапазон
88.90 145.00
Предыдущее закрытие
132.38
Open
132.45
Bid
132.84
Ask
133.14
Low
130.22
High
132.93
Объем
35
Дневное изменение
0.35%
Месячное изменение
8.33%
6-месячное изменение
21.87%
Годовое изменение
33.68%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.