CLMB: Climb Global Solutions Inc
133.70 USD 3.12 (2.39%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CLMB para hoje mudou para 2.39%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 131.46 e o mais alto foi 134.52.
Veja a dinâmica do par de moedas Climb Global Solutions Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
131.46 134.52
Faixa anual
88.90 145.00
- Fechamento anterior
- 130.58
- Open
- 131.46
- Bid
- 133.70
- Ask
- 134.00
- Low
- 131.46
- High
- 134.52
- Volume
- 12
- Mudança diária
- 2.39%
- Mudança mensal
- 9.04%
- Mudança de 6 meses
- 22.66%
- Mudança anual
- 34.55%
