Währungen / CLMB
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
CLMB: Climb Global Solutions Inc
134.65 USD 0.34 (0.25%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CLMB hat sich für heute um 0.25% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 134.65 bis zu einem Hoch von 134.65 gehandelt.
Verfolgen Sie die Climb Global Solutions Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CLMB News
- Climb Channel Solutions announces North American distribution deal with Forcepoint
- Climb (CLMB) Q2 Revenue Surges 73%
- Climb Global Solutions earnings beat by $0.40, revenue topped estimates
- Climb Global Solutions (CLMB) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Climb Channel Solutions signs distribution deal with Egnyte
- Climb Channel Solutions partners with Bugcrowd for cybersecurity
- Climb Global Solutions Stock: Good Growth Tailwinds Ahead (Rating Upgrade) (NASDAQ:CLMB)
- climb global solutions holds annual shareholder meeting
- Climb global solutions COO Timothy Popovich sells $990,000 in stock
- CRN Recognizes Nine Climb Channel Solutions Employees on the 2025 ˜Women of the Channel’ List and Names Climb CMO Kim Stevens as one of the 2025 Women of the Channel Power 100
- Climb Global Solutions: Rightfully Climbing To New Highs (NASDAQ:CLMB)
- Climb Global Solutions, Inc. (CLMB) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Tagesspanne
134.65 134.65
Jahresspanne
88.90 145.00
- Vorheriger Schlusskurs
- 134.31
- Eröffnung
- 134.65
- Bid
- 134.65
- Ask
- 134.95
- Tief
- 134.65
- Hoch
- 134.65
- Volumen
- 17
- Tagesänderung
- 0.25%
- Monatsänderung
- 9.81%
- 6-Monatsänderung
- 23.53%
- Jahresänderung
- 35.50%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K