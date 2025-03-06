KurseKategorien
CLMB: Climb Global Solutions Inc

134.65 USD 0.34 (0.25%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CLMB hat sich für heute um 0.25% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 134.65 bis zu einem Hoch von 134.65 gehandelt.

Verfolgen Sie die Climb Global Solutions Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
134.65 134.65
Jahresspanne
88.90 145.00
Vorheriger Schlusskurs
134.31
Eröffnung
134.65
Bid
134.65
Ask
134.95
Tief
134.65
Hoch
134.65
Volumen
17
Tagesänderung
0.25%
Monatsänderung
9.81%
6-Monatsänderung
23.53%
Jahresänderung
35.50%
