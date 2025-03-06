货币 / CLMB
CLMB: Climb Global Solutions Inc
131.68 USD 1.16 (0.87%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CLMB汇率已更改-0.87%。当日，交易品种以低点131.51和高点133.90进行交易。
关注Climb Global Solutions Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
131.51 133.90
年范围
88.90 145.00
- 前一天收盘价
- 132.84
- 开盘价
- 133.41
- 卖价
- 131.68
- 买价
- 131.98
- 最低价
- 131.51
- 最高价
- 133.90
- 交易量
- 20
- 日变化
- -0.87%
- 月变化
- 7.39%
- 6个月变化
- 20.81%
- 年变化
- 32.51%
