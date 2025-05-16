通貨 / CENN
CENN: Cenntro Inc
0.58 USD 0.00 (0.00%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CENNの今日の為替レートは、0.00%変化しました。日中、通貨は1あたり0.57の安値と0.60の高値で取引されました。
Cenntro Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
CENN News
- Cenntro shareholders approve director nominees and auditor at annual meeting
- Cenntro signs partnership to assemble EVs in Morocco for North Africa
- Cenntro receives 260 orders for new Logistar 210 electric vehicle
- Cenntro receives EPA certification for hydrogen fuel cell semi-truck
- Cenntro launches electric Avantier Commuter with EU M1 approval
- Cenntro delivers 71 electric buses to Spanish mobility provider
- Cenntro Announces First Quarter 2025 Financial Results
1日のレンジ
0.57 0.60
1年のレンジ
0.48 1.47
- 以前の終値
- 0.58
- 始値
- 0.59
- 買値
- 0.58
- 買値
- 0.88
- 安値
- 0.57
- 高値
- 0.60
- 出来高
- 230
- 1日の変化
- 0.00%
- 1ヶ月の変化
- 11.54%
- 6ヶ月の変化
- -33.33%
- 1年の変化
- -50.85%
