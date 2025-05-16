Devises / CENN
CENN: Cenntro Inc
0.55 USD 0.00 (0.00%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de CENN a changé de 0.00% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.55 et à un maximum de 0.56.
Suivez la dynamique Cenntro Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
CENN Nouvelles
- Cenntro shareholders approve director nominees and auditor at annual meeting
- Cenntro signs partnership to assemble EVs in Morocco for North Africa
- Cenntro receives 260 orders for new Logistar 210 electric vehicle
- Cenntro receives EPA certification for hydrogen fuel cell semi-truck
- Cenntro launches electric Avantier Commuter with EU M1 approval
- Cenntro delivers 71 electric buses to Spanish mobility provider
- Cenntro Announces First Quarter 2025 Financial Results
Range quotidien
0.55 0.56
Range Annuel
0.48 1.47
- Clôture Précédente
- 0.55
- Ouverture
- 0.56
- Bid
- 0.55
- Ask
- 0.85
- Plus Bas
- 0.55
- Plus Haut
- 0.56
- Volume
- 63
- Changement quotidien
- 0.00%
- Changement Mensuel
- 5.77%
- Changement à 6 Mois
- -36.78%
- Changement Annuel
- -53.39%