CENN: Cenntro Inc
0.56 USD 0.01 (1.82%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CENN за сегодня изменился на 1.82%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.53, а максимальная — 0.57.
Следите за динамикой Cenntro Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости CENN
Дневной диапазон
0.53 0.57
Годовой диапазон
0.48 1.47
- Предыдущее закрытие
- 0.55
- Open
- 0.55
- Bid
- 0.56
- Ask
- 0.86
- Low
- 0.53
- High
- 0.57
- Объем
- 261
- Дневное изменение
- 1.82%
- Месячное изменение
- 7.69%
- 6-месячное изменение
- -35.63%
- Годовое изменение
- -52.54%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.