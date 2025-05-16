Valute / CENN
CENN: Cenntro Inc
0.55 USD 0.03 (5.17%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CENN ha avuto una variazione del -5.17% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.55 e ad un massimo di 0.59.
Segui le dinamiche di Cenntro Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
CENN News
Intervallo Giornaliero
0.55 0.59
Intervallo Annuale
0.48 1.47
- Chiusura Precedente
- 0.58
- Apertura
- 0.58
- Bid
- 0.55
- Ask
- 0.85
- Minimo
- 0.55
- Massimo
- 0.59
- Volume
- 255
- Variazione giornaliera
- -5.17%
- Variazione Mensile
- 5.77%
- Variazione Semestrale
- -36.78%
- Variazione Annuale
- -53.39%
21 settembre, domenica