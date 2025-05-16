QuotazioniSezioni
CENN
CENN: Cenntro Inc

0.55 USD 0.03 (5.17%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CENN ha avuto una variazione del -5.17% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.55 e ad un massimo di 0.59.

Segui le dinamiche di Cenntro Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
0.55 0.59
Intervallo Annuale
0.48 1.47
Chiusura Precedente
0.58
Apertura
0.58
Bid
0.55
Ask
0.85
Minimo
0.55
Massimo
0.59
Volume
255
Variazione giornaliera
-5.17%
Variazione Mensile
5.77%
Variazione Semestrale
-36.78%
Variazione Annuale
-53.39%
21 settembre, domenica