CENN: Cenntro Inc
0.57 USD 0.01 (1.72%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CENN hat sich für heute um -1.72% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.57 bis zu einem Hoch von 0.59 gehandelt.
Verfolgen Sie die Cenntro Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
CENN News
- Cenntro shareholders approve director nominees and auditor at annual meeting
- Cenntro signs partnership to assemble EVs in Morocco for North Africa
- Cenntro receives 260 orders for new Logistar 210 electric vehicle
- Cenntro receives EPA certification for hydrogen fuel cell semi-truck
- Cenntro launches electric Avantier Commuter with EU M1 approval
- Cenntro delivers 71 electric buses to Spanish mobility provider
- Cenntro Announces First Quarter 2025 Financial Results
Tagesspanne
0.57 0.59
Jahresspanne
0.48 1.47
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.58
- Eröffnung
- 0.58
- Bid
- 0.57
- Ask
- 0.87
- Tief
- 0.57
- Hoch
- 0.59
- Volumen
- 142
- Tagesänderung
- -1.72%
- Monatsänderung
- 9.62%
- 6-Monatsänderung
- -34.48%
- Jahresänderung
- -51.69%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K