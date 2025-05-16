KurseKategorien
Währungen / CENN
Zurück zum Aktien

CENN: Cenntro Inc

0.57 USD 0.01 (1.72%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CENN hat sich für heute um -1.72% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.57 bis zu einem Hoch von 0.59 gehandelt.

Verfolgen Sie die Cenntro Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CENN News

Tagesspanne
0.57 0.59
Jahresspanne
0.48 1.47
Vorheriger Schlusskurs
0.58
Eröffnung
0.58
Bid
0.57
Ask
0.87
Tief
0.57
Hoch
0.59
Volumen
142
Tagesänderung
-1.72%
Monatsänderung
9.62%
6-Monatsänderung
-34.48%
Jahresänderung
-51.69%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K