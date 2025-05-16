통화 / CENN
CENN: Cenntro Inc
0.55 USD 0.03 (5.17%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CENN 환율이 오늘 -5.17%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 0.55이고 고가는 0.59이었습니다.
Cenntro Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CENN News
- Cenntro shareholders approve director nominees and auditor at annual meeting
- Cenntro signs partnership to assemble EVs in Morocco for North Africa
- Cenntro receives 260 orders for new Logistar 210 electric vehicle
- Cenntro receives EPA certification for hydrogen fuel cell semi-truck
- Cenntro launches electric Avantier Commuter with EU M1 approval
- Cenntro delivers 71 electric buses to Spanish mobility provider
- Cenntro Announces First Quarter 2025 Financial Results
일일 변동 비율
0.55 0.59
년간 변동
0.48 1.47
- 이전 종가
- 0.58
- 시가
- 0.58
- Bid
- 0.55
- Ask
- 0.85
- 저가
- 0.55
- 고가
- 0.59
- 볼륨
- 255
- 일일 변동
- -5.17%
- 월 변동
- 5.77%
- 6개월 변동
- -36.78%
- 년간 변동율
- -53.39%
20 9월, 토요일