通貨 / AHG
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
AHG: Akso Health Group - American Depositary Shares
1.81 USD 0.02 (1.12%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
AHGの今日の為替レートは、1.12%変化しました。日中、通貨は1あたり1.79の安値と1.95の高値で取引されました。
Akso Health Group - American Depositary Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AHG News
- New Mountain Finance, Texas Instruments, Analog Devices And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - Akso Health (NASDAQ:AHG), Analog Devices (NASDAQ:ADI)
- Why Check-Cap Shares Are Trading Higher By 183%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Akso Health (NASDAQ:AHG), AtlasClear Holdings (AMEX:ATCH)
- Verona Pharma, Rhythm Pharmaceuticals, AES And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - First Majestic Silver (NYSE:AG), AES (NYSE:AES)
- Dycom Industries Posts Upbeat Earnings, Joins WeRide, Keysight Technologies And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Arcellx (NASDAQ:ACLX), Akso Health (NASDAQ:AHG)
- Palo Alto Networks, Take-Two Interactive Software, VF Corp And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Akso Health (NASDAQ:AHG), Archer Aviation (NYSE:ACHR)
- Why Toll Brothers Shares Are Trading Higher By Over 6%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Akso Health (NASDAQ:AHG), Biodesix (NASDAQ:BDSX)
- Enphase Energy Posts Downbeat Results, Joins Watsco And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Akso Health (NASDAQ:AHG), Enphase Energy (NASDAQ:ENPH)
- Quest Diagnostics Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Pentair, 3M, Danaher And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Akso Health (NASDAQ:AHG), Bitdeer Technologies (NASDAQ:BTDR)
- Simply Good Foods, Pacific Biosciences of California, Kura Sushi, Delta Air Lines And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Akso Health (NASDAQ:AHG), Anglogold Ashanti (NYSE:AU)
1日のレンジ
1.79 1.95
1年のレンジ
0.74 2.35
- 以前の終値
- 1.79
- 始値
- 1.89
- 買値
- 1.81
- 買値
- 2.11
- 安値
- 1.79
- 高値
- 1.95
- 出来高
- 29
- 1日の変化
- 1.12%
- 1ヶ月の変化
- 8.38%
- 6ヶ月の変化
- 63.06%
- 1年の変化
- 72.38%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K