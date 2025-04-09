Valute / AHG
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
AHG: Akso Health Group - American Depositary Shares
1.77 USD 0.04 (2.21%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio AHG ha avuto una variazione del -2.21% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.72 e ad un massimo di 1.86.
Segui le dinamiche di Akso Health Group - American Depositary Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AHG News
- New Mountain Finance, Texas Instruments, Analog Devices And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - Akso Health (NASDAQ:AHG), Analog Devices (NASDAQ:ADI)
- Why Check-Cap Shares Are Trading Higher By 183%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Akso Health (NASDAQ:AHG), AtlasClear Holdings (AMEX:ATCH)
- Verona Pharma, Rhythm Pharmaceuticals, AES And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - First Majestic Silver (NYSE:AG), AES (NYSE:AES)
- Dycom Industries Posts Upbeat Earnings, Joins WeRide, Keysight Technologies And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Arcellx (NASDAQ:ACLX), Akso Health (NASDAQ:AHG)
- Palo Alto Networks, Take-Two Interactive Software, VF Corp And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Akso Health (NASDAQ:AHG), Archer Aviation (NYSE:ACHR)
- Why Toll Brothers Shares Are Trading Higher By Over 6%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Akso Health (NASDAQ:AHG), Biodesix (NASDAQ:BDSX)
- Enphase Energy Posts Downbeat Results, Joins Watsco And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Akso Health (NASDAQ:AHG), Enphase Energy (NASDAQ:ENPH)
- Quest Diagnostics Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Pentair, 3M, Danaher And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Akso Health (NASDAQ:AHG), Bitdeer Technologies (NASDAQ:BTDR)
- Simply Good Foods, Pacific Biosciences of California, Kura Sushi, Delta Air Lines And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Akso Health (NASDAQ:AHG), Anglogold Ashanti (NYSE:AU)
Intervallo Giornaliero
1.72 1.86
Intervallo Annuale
0.74 2.35
- Chiusura Precedente
- 1.81
- Apertura
- 1.75
- Bid
- 1.77
- Ask
- 2.07
- Minimo
- 1.72
- Massimo
- 1.86
- Volume
- 15
- Variazione giornaliera
- -2.21%
- Variazione Mensile
- 5.99%
- Variazione Semestrale
- 59.46%
- Variazione Annuale
- 68.57%
20 settembre, sabato