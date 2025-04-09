Валюты / AHG
AHG: Akso Health Group - American Depositary Shares
1.91 USD 0.01 (0.52%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AHG за сегодня изменился на -0.52%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.79, а максимальная — 1.94.
Следите за динамикой Akso Health Group - American Depositary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости AHG
Дневной диапазон
1.79 1.94
Годовой диапазон
0.74 2.35
- Предыдущее закрытие
- 1.92
- Open
- 1.79
- Bid
- 1.91
- Ask
- 2.21
- Low
- 1.79
- High
- 1.94
- Объем
- 5
- Дневное изменение
- -0.52%
- Месячное изменение
- 14.37%
- 6-месячное изменение
- 72.07%
- Годовое изменение
- 81.90%
