AHG: Akso Health Group - American Depositary Shares
1.79 USD 0.12 (6.28%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de AHG de hoy ha cambiado un -6.28%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.79, mientras que el máximo ha alcanzado 1.90.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Akso Health Group - American Depositary Shares. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
1.79 1.90
Rango anual
0.74 2.35
- Cierres anteriores
- 1.91
- Open
- 1.90
- Bid
- 1.79
- Ask
- 2.09
- Low
- 1.79
- High
- 1.90
- Volumen
- 3
- Cambio diario
- -6.28%
- Cambio mensual
- 7.19%
- Cambio a 6 meses
- 61.26%
- Cambio anual
- 70.48%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B