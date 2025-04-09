Währungen / AHG
AHG: Akso Health Group - American Depositary Shares
1.81 USD 0.02 (1.12%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AHG hat sich für heute um 1.12% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.79 bis zu einem Hoch von 1.95 gehandelt.
Verfolgen Sie die Akso Health Group - American Depositary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
AHG News
Tagesspanne
1.79 1.95
Jahresspanne
0.74 2.35
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.79
- Eröffnung
- 1.89
- Bid
- 1.81
- Ask
- 2.11
- Tief
- 1.79
- Hoch
- 1.95
- Volumen
- 29
- Tagesänderung
- 1.12%
- Monatsänderung
- 8.38%
- 6-Monatsänderung
- 63.06%
- Jahresänderung
- 72.38%
