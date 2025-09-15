通貨 / NZDCHF
NZDCHF: New Zealand Dollar vs Swiss Franc
0.46606 CHF 0.00078 (0.17%)
セクター: 通貨 ベース: New Zealand Dollar 利益通貨: Swiss Franc
NZDCHFの今日の為替レートは、0.17%変化しました。日中、通貨は1NZDあたり0.46450CHFの安値と0.46688CHFの高値で取引されました。
ニュージーランドドルvsスイスフランダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 履歴チャートは、ニュージーランドドル価格が過去にどのように変化したかを示しています。異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
0.46450 0.46688
1年のレンジ
0.46354 0.53678
- 以前の終値
- 0.4652 8
- 始値
- 0.4656 2
- 買値
- 0.4660 6
- 買値
- 0.4663 6
- 安値
- 0.4645 0
- 高値
- 0.4668 8
- 出来高
- 8.874 K
- 1日の変化
- 0.17%
- 1ヶ月の変化
- -0.74%
- 6ヶ月の変化
- -6.86%
- 1年の変化
- -12.94%
19 9月, 金曜日