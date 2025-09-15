Devises / NZDCHF
NZDCHF: New Zealand Dollar vs Swiss Franc
0.46504 CHF 0.00024 (0.05%)
Secteur: Devise Base: New Zealand Dollar Devise de profit: Swiss Franc
Le taux de change de NZDCHF a changé de -0.05% aujourd'hui. Au cours de la journée, la devise a été négociée à un minimum de 0.46450 CHF et à un maximum de 0.46723 CHF pour 1 NZD.
Suivez la dynamique Dollar Néo-Zélandais vs. Franc Suisse. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. Le graphique historique montre comment le prix de Dollar néo-zélandais a changé dans le passé. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
0.46450 0.46723
Range Annuel
0.46354 0.53678
- Clôture Précédente
- 0.4652 8
- Ouverture
- 0.4656 2
- Bid
- 0.4650 4
- Ask
- 0.4653 4
- Plus Bas
- 0.4645 0
- Plus Haut
- 0.4672 3
- Volume
- 22.231 K
- Changement quotidien
- -0.05%
- Changement Mensuel
- -0.96%
- Changement à 6 Mois
- -7.06%
- Changement Annuel
- -13.13%
