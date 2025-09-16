Währungen / NZDCHF
NZDCHF: New Zealand Dollar vs Swiss Franc
0.46566 CHF 0.00038 (0.08%)
Sektor: Währung Basis: New Zealand Dollar Gewinnwährung: Swiss Franc
Der Wechselkurs von NZDCHF hat sich für heute um 0.08% verändert. Im Laufe des Tages wurde die Währung mit einem Tief von 0.46450 CHF und einem Hoch von 0.46723 CHF pro 1 NZD gehandelt.
Verfolgen Sie die New Zealand Dollar vs Schweizer Franken-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Der historische Chart zeigt, wie sich der Neuseeländischer Dollar-Kurs in der Vergangenheit verändert hat. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
NZDCHF News
- NZD/USD Preisprognose: USD-Bullen halten das Kiwi-Paar unter dem 200-Tage-EMA
- Neuseeländischer Dollar schwächt sich auf nahe 0,5860, da sich das Handelsdefizit stark ausweitet
- NZD/USD bleibt unter 0,5900 nach den Handelsbilanzdaten Neuseelands
- NZD/USD Preisprognose: Unter Druck nahe 0,5900 nach schwachem neuseeländischen BIP
- Neuseeländischer Dollar fällt, da die neuseeländische Wirtschaft im zweiten Quartal stärker als erwartet schrumpft
- Wann sind die BIP-Daten Neuseelands und wie könnten sie den NZD/USD beeinflussen?
- NZD/USD Preisprognose: Testet die Konvergenz um die 0,6000-Marke
- NZD/USD gibt von einem Monatshoch nach, da der USD vor der Fed-Entscheidung fester wird
- NZD/USD bricht nach oben, nähert sich 0,60
Tagesspanne
0.46450 0.46723
Jahresspanne
0.46354 0.53678
19 September, Freitag