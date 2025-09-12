Moedas / NZDCHF
NZDCHF: New Zealand Dollar vs Swiss Franc
0.46617 CHF 0.00312 (0.66%)
Setor: Moeda Base: New Zealand Dollar Moeda de lucro: Swiss Franc
A taxa do NZDCHF para hoje mudou para -0.66%. Paralelamente, o preço mínimo no mercado atingiu 0.46470 CHF para 1 NZD e o máximo foi 0.47055 CHF.
Veja a dinâmica do par de moedas Dólar neozelandês vs franco suíço. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. O gráfico histórico mostra como o preço do Dólar neozelandês mudou no passado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
NZDCHF Notícias
- NZD slumps as Q2 GDP contracts more than expected – BBH
- NZD/USD: Outlook for NZD is no longer positive – UOB Group
- New Zealand: GDP contraction in 2Q25 reinforces further RBNZ rate cut expectations – UOB Group
- RBNZ: Pencilling deeper cuts – Standard Chartered
- Forex Today: Eyes on the BoE verdict after Fed’s cautious cut
- NZD/USD Price Forecast: Under pressure near 0.5900 after weak NZ GDP
- New Zealand Dollar slumps as New Zealand's economy shrinks more than expected in Q2
- When is the New Zealand GDP, and how could it impact NZD/USD?
- NZD/USD might test 0.6010 in the near future – UOB Group
- NZD/USD Signal 17/09: Reaches for Major Resistance (Chart)
- NZD/USD Price Forecast: Tests confluence around 0.6000 barrier
- NZD/USD eases from one-month high as USD firms ahead of Fed decision
- NZD/USD breaks higher, inches toward 0.60
- NZD/USD might break above 0.5990 – UOB Group
- NZD/USD Price Forecast: Maintains its bullish stance despite rejection at 0.5980
- NZD/USD Forecast 16/09: Grinds Higher Toward 0.60 (Chart)
- NZD/USD wobbles near 0.5970, investors await Fed policy, NZ Q2 GDP data
- NZD/USD poised for further gains as US Dollar flows falter
- NZD among worst G10 performers in 2025 – Rabobank
- NZD/USD might break above 0.599 – UOB Group
- NZD/USD ticks up to near 0.5960 as Fed dovish bets weigh on US Dollar
- NZD/USD Price Forecast: Bulls target 0.6000 as USD weakness persists
- NZD/USD remains subdued near 0.5950 following Business NZ PSI, Chinese data eyed
- NZD/USD: Unlikely to be able to break above 0.5990 – UOB Group
NZDCHF on the Community Forum
Faixa diária
0.46470 0.47055
Faixa anual
0.46354 0.53678
- Fechamento anterior
- 0.4692 9
- Open
- 0.4696 6
- Bid
- 0.4661 7
- Ask
- 0.4664 7
- Low
- 0.4647 0
- High
- 0.4705 5
- Volume
- 26.794 K
- Mudança diária
- -0.66%
- Mudança mensal
- -0.72%
- Mudança de 6 meses
- -6.84%
- Mudança anual
- -12.92%
18 setembro, quinta-feira
22:45
NZD
- Atu.
-
- Projeç.
- $-3.492 bilh
- Prév.
- $-3.941 bilh