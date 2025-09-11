将任何交易策略转变为头寸交易策略，或交易基于经过验证的 RSI 和 ADR 的头寸交易策略，包括针对对您不利的头寸的自动回撤控制系统。 该 EA 是 MRA EA 的演变和简化，MRA EA 多年来一直用于市场结构交易者网站上教授的头寸交易策略。 请参阅我的个人资料，获取网站、免费头寸交易课程和其他产品的链接。 EA 将使用“弹性带理论”自动扩展到市场结构变动，并使用 RSI 指标或您想要交易的任何外汇工具的平均每日范围 (ADR) 的扩展来实现银行和机构采取的均值回归变动。 头寸交易是一种使用小风险和多次入场的进入市场的方法，这意味着初始交易入场的准确性不如入场后 EA 管理交易的方式重要。 市场是不可预测的，而且几乎不可能以任何长期可持续的准确性来计时运动，这就是大多数交易策略和交易者失败的原因。 您还可以通过简单地使用 EA 上的快速交易按钮进行初始入市，将您当前交易或过去交易过的几乎任何策略转换为头寸交易策略。 进行初始交易后，EA 将在达到指定利润水平时自动平仓交易，或者通过在市场结构变动的下一个阶段扩大规模，将交易转变为头寸交易。 主要功能： 基于 RSI 均值回归策