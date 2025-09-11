货币 / NZDCHF
NZDCHF: New Zealand Dollar vs Swiss Franc
0.47012 CHF 0.00083 (0.18%)
版块: 货币 基础: New Zealand Dollar 盈利货币: Swiss Franc
今日NZDCHF汇率已更改by 0.18%。当日，该货币每1NZD以低点0.46802 CHF和高点0.47022 CHF进行交易。
关注新西兰元vs瑞士法郎动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。历史图表显示了过去新西兰元价格的变化情况。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NZDCHF新闻
- NZD/USD might break above 0.5990 – UOB Group
- NZD/USD Price Forecast: Maintains its bullish stance despite rejection at 0.5980
- NZD/USD Forecast 16/09: Grinds Higher Toward 0.60 (Chart)
- NZD/USD wobbles near 0.5970, investors await Fed policy, NZ Q2 GDP data
- NZD/USD poised for further gains as US Dollar flows falter
- NZD among worst G10 performers in 2025 – Rabobank
- NZD/USD might break above 0.599 – UOB Group
- NZD/USD ticks up to near 0.5960 as Fed dovish bets weigh on US Dollar
- NZD/USD Price Forecast: Bulls target 0.6000 as USD weakness persists
- NZD/USD remains subdued near 0.5950 following Business NZ PSI, Chinese data eyed
- NZD/USD: Unlikely to be able to break above 0.5990 – UOB Group
- NZD/USD падает к 0,5950 после индекса PMI от Business NZ, ожидая индекса потребительских настроений UoM
- NZD/USD falls toward 0.5950 following Business NZ PMI, awaits UoM Consumer Sentiment Index
- NZD/USD Forecast 12/09: Attempts to Rally Early (Video)
- AUD/USD, NZD/USD: Antipodean surge meets limits of Fed
- Новозеландский доллар теряет позиции ниже 0,5900 на фоне возобновившегося спроса на доллар США
- New Zealand Dollar loses ground below 0.5900 on renewed US Dollar demand
- NZD/USD nears one-month high as US dollar weakens post-CPI data
- NZD/USD Analysis 11/09: Near-Term Incremental (Chart)
- NZD/USD: Likely to trade sideways between 0.5925 and 0.5965 – UOB Group
- NZD/USD gives away gains, returns to 0.5920 as the US Dollar firms up
- NZD/USD defensive as USD strength dominates – BBH
- New Zealand Dollar softens below 0.5950 as traders brace for US CPI inflation release
- New Zealand Dollar strengthens to near 0.5950 after RBNZ’s Hawkesby speech
NZDCHF on the Community Forum
- Nzdchf (2)
- error or bad broker? (1)
- Lots (1)
NZDCHF交易应用程序
Trade copier MT5
Alfiya Fazylova
4.55 (31)
Trade Copier 是一种专业实用程序，旨在复制和同步交易账户之间的交易。 复制发生从供应商的帐户/终端到收件人的帐户/终端，安装在同一台计算机或 vps 上。 在购买之前，您可以在演示帐户上测试演示版本。 演示 这里 。 完整说明 这里 。 主要功能和优点： 支持复制MT5>MT5、MT4>MT5、MT5>MT4，包括МТ5 netting账户。 供应商和收件人模式在同一产品中实现。 简单直观的界面，允许您直接从图表中实时控制复制。 连接中断或终端重新启动时不会丢失设置和位置。 允许您选择要复制的符号，也可以替换接收者的符号，例如 EURUSD> USDJPY。 支持回拷贝。 能够仅复制某些订单。 允许您设置开仓交易价格的最大差异和最大时间延迟。 正确复制部分订单关闭的执行。 计算复制手数的几种方法。 同步止盈和止损。有几种方法可以计算它们的位置。 支持通过执行在“Market account”上工作，其中 SL / TP 仅在开仓后设置。 如何使用简单的设置复制交易 将供应商终端和接收终端安装在同一台计算机或 VPS 上。 在供应商终端上以“Master”模式安装复印机，然后
PyNinjaTrader
Offpista LTD
PyNinjaTrader - 用于 NinjaTrader 8 的拖放式 Python API 连接器 PyNinjaTrader 使用简单的拖放策略将您的 Python 脚本与 NinjaTrader 8 无缝连接。这个经过全面测试、快速且高效的解决方案利用 websockets 进行通信，策略充当服务器，Python 脚本充当客户端。 功能： - Python 登录 NinjaTrader 8 终端 - 保持活动功能以实现持续连接 - 将 NinjaTrader 8 帐户信息检索到 Python 客户端 - 直接从 Python 打开、修改和关闭订单 - 访问静态和动态帐户信息 - 获取全面的市场数据和执行信息 - 仅用一行代码即可下载条形数据并创建实时供稿 - apextrading 帐户的特别折扣 - 最高可享受 90% 的折扣！ 安装： - 完整文档和示例脚本可在我们的 GitHub 上找到 - 通过 Docker + Wine 与 Linux 兼容 - 演示版本支持有限的工具（EURUSD、AUDCHF、NZDCHF、GBPNZD、USDCAD） 加入我们的
The Rise of Skywalker MT5
Marta Gonzalez
The Rise of Skywalker: It is an advanced trading system. This is a fully automatic Expert Advisor, which allows you to presize the trade according to the preferences of the trader. Is a revolution in the customization of the trading. The Rise of Skywalker is a expert advisor based in the indicator The Rise of Sky walker: ( https://www.mql5.com/es/market/product/44534 ) This system uses only one trade in each operation. Do not use Grip or martingale Low risk system since it h
South East EA
Sugianto
5 (6)
SouthEast is an expert advisor developed from my experience in manual trading that has been automated. SouthEast is specifically designed to generate maximum profits with small deposits by prioritizing the security of your funds. Why SouthEast? SouthEast does not require complicated settings and is easy to use because user only need to upload a set file that is already available. Currently there are set files for 20 fx pairs. The best GRID EA with the ability to control risks. I will share my
Position Trader EA MT5
LEE SAMSON
5 (2)
将任何交易策略转变为头寸交易策略，或交易基于经过验证的 RSI 和 ADR 的头寸交易策略，包括针对对您不利的头寸的自动回撤控制系统。 该 EA 是 MRA EA 的演变和简化，MRA EA 多年来一直用于市场结构交易者网站上教授的头寸交易策略。 请参阅我的个人资料，获取网站、免费头寸交易课程和其他产品的链接。 EA 将使用“弹性带理论”自动扩展到市场结构变动，并使用 RSI 指标或您想要交易的任何外汇工具的平均每日范围 (ADR) 的扩展来实现银行和机构采取的均值回归变动。 头寸交易是一种使用小风险和多次入场的进入市场的方法，这意味着初始交易入场的准确性不如入场后 EA 管理交易的方式重要。 市场是不可预测的，而且几乎不可能以任何长期可持续的准确性来计时运动，这就是大多数交易策略和交易者失败的原因。 您还可以通过简单地使用 EA 上的快速交易按钮进行初始入市，将您当前交易或过去交易过的几乎任何策略转换为头寸交易策略。 进行初始交易后，EA 将在达到指定利润水平时自动平仓交易，或者通过在市场结构变动的下一个阶段扩大规模，将交易转变为头寸交易。 主要功能： 基于 RSI 均值回归策
Telegram to mt5 signal copier
Chukwuemeka Kingsley Anyanwu
Spack Copier copies Signal from your favorite Telegram channel and Open the trade automatically on MT5 without admin rights! {READ: How to Copy Trades from any Channel without Admin rights! – Full Guide - Other - 25 July 2025 - Traders' Blogs } Do you receive trading signals on Telegram and wish they could execute automatically in MetaTrader T5)? Telegram to MT5 Signal Copier is a powerful bridge between your Telegram signal channels and MetaTrader 5. It listens to messages from a specifi
BounceEdge EA
Ervand Oganesyan
为外汇市场精心设计的回调交易算法。 现场表演 ： https://www.mql5.com/en/signals/2326381 - 无需设置文件，只需使用默认值。 限时优惠 ：每售出10件，价格上涨20%。早买更优惠。 工作原理 BounceEdge EA 是一款强大的算法，旨在捕捉所有外汇货币对的日内回调。它分析特定货币的价格走势，并在预期价格回升至先前水平时开仓。 该系统针对 28 种外汇对进行了全面优化，涵盖美元、欧元、英镑、日元、加元、瑞士法郎、澳元和新西兰元的所有组合。 主要特点包括： • 连续交易执行，确保顺利进入市场。 • 修复常见的止损。 • 动态获利可根据市场情况实时调整。 该策略融合了准确性、安全性和效率——在可控风险的情况下创造可持续增长的潜力，并使其成为追求长期稳定结果的交易者的可靠工具。 设置说明 • 将 EA 附加到以下图表的 M5 时间范围：EURGBP、AUDCAD、NZDCHF。 • 确保 EA 的时区设置正确。默认设置适用于大多数经纪商。 • 每双至少维持300美元。 • 就这样了 — EA 管理剩下的事情。 BounceEdge 可用作简单
Random DCA MT5
Benny Subarja
This Expert is using free indicator, please download BBMA MT5 here. This indicator use for exit strategy. Download BBMA and extract to folder MQL4/Indicators. Expert is using Nick Shawn Dollar Cost Averaging and Random Buy or Sell at new High or new Low of the trend. Very simple and effective, please remember to use lot size as small as possible. Example AutoLotDivide = 2000, you will have lot 0.01 each 1k of your balance. Or Just set manually at fixlot. Backtest only for EU pair for now, pleas
FREE
日范围
0.46802 0.47022
年范围
0.46354 0.53678
- 前一天收盘价
- 0.4692 9
- 开盘价
- 0.4696 6
- 卖价
- 0.4701 2
- 买价
- 0.4704 2
- 最低价
- 0.4680 2
- 最高价
- 0.4702 2
- 交易量
- 88
- 日变化
- 0.18%
- 月变化
- 0.13%
- 6个月变化
- -6.05%
- 年变化
- -12.18%