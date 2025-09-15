통화 / NZDCHF
NZDCHF: New Zealand Dollar vs Swiss Franc
0.46504 CHF 0.00024 (0.05%)
부문: 통화 베이스: New Zealand Dollar 수익 통화: Swiss Franc
NZDCHF 환율이 당일 -0.05%로 변동했습니다. 당일 동안 통화는 1 NZD당 저가 0.46450 CHF와 고가 0.46723 CHF로 거래되었습니다
뉴질랜드 달러 vs 스위스 프랑 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 과거 차트는 뉴질랜드 달러 가격이 과거에 어떻게 변했는지 보여줍니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
0.46450 0.46723
년간 변동
0.46354 0.53678
- 이전 종가
- 0.4652 8
- 시가
- 0.4656 2
- Bid
- 0.4650 4
- Ask
- 0.4653 4
- 저가
- 0.4645 0
- 고가
- 0.4672 3
- 볼륨
- 22.231 K
- 일일 변동
- -0.05%
- 월 변동
- -0.96%
- 6개월 변동
- -7.06%
- 년간 변동율
- -13.13%
20 9월, 토요일