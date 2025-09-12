Divisas / NZDCHF
NZDCHF: New Zealand Dollar vs Swiss Franc
0.46521 CHF 0.00408 (0.87%)
Sector: Divisa Básica: New Zealand Dollar Divisa de beneficio: Swiss Franc
El tipo de cambio de NZDCHF de hoy ha cambiado un -0.87%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.46470 CHF por 1 NZD, mientras que el máximo ha alcanzado 0.47055 CHF.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Dólar neozelandés vs franco suizo. Las cotizaciones en tiempo real le ayudarán a reaccionar con rapidez a los cambios del mercado. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de Dólar neozelandés en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
NZDCHF News
- New Zealand: GDP contraction in 2Q25 reinforces further RBNZ rate cut expectations – UOB Group
- RBNZ: Pencilling deeper cuts – Standard Chartered
- Forex Today: Eyes on the BoE verdict after Fed’s cautious cut
- NZD/USD Price Forecast: Under pressure near 0.5900 after weak NZ GDP
- New Zealand Dollar slumps as New Zealand's economy shrinks more than expected in Q2
- When is the New Zealand GDP, and how could it impact NZD/USD?
- NZD/USD might test 0.6010 in the near future – UOB Group
- NZD/USD Signal 17/09: Reaches for Major Resistance (Chart)
- NZD/USD Price Forecast: Tests confluence around 0.6000 barrier
- NZD/USD eases from one-month high as USD firms ahead of Fed decision
- NZD/USD breaks higher, inches toward 0.60
- NZD/USD might break above 0.5990 – UOB Group
- NZD/USD Price Forecast: Maintains its bullish stance despite rejection at 0.5980
- NZD/USD Forecast 16/09: Grinds Higher Toward 0.60 (Chart)
- NZD/USD wobbles near 0.5970, investors await Fed policy, NZ Q2 GDP data
- NZD/USD poised for further gains as US Dollar flows falter
- NZD among worst G10 performers in 2025 – Rabobank
- NZD/USD might break above 0.599 – UOB Group
- NZD/USD ticks up to near 0.5960 as Fed dovish bets weigh on US Dollar
- NZD/USD Price Forecast: Bulls target 0.6000 as USD weakness persists
- NZD/USD remains subdued near 0.5950 following Business NZ PSI, Chinese data eyed
- NZD/USD: Unlikely to be able to break above 0.5990 – UOB Group
- NZD/USD falls toward 0.5950 following Business NZ PMI, awaits UoM Consumer Sentiment Index
FREE
Rango diario
0.46470 0.47055
Rango anual
0.46354 0.53678
- Cierres anteriores
- 0.4692 9
- Open
- 0.4696 6
- Bid
- 0.4652 1
- Ask
- 0.4655 1
- Low
- 0.4647 0
- High
- 0.4705 5
- Volumen
- 11.681 K
- Cambio diario
- -0.87%
- Cambio mensual
- -0.92%
- Cambio a 6 meses
- -7.03%
- Cambio anual
- -13.10%