取引、自動取引システム、取引戦略のテストに関するフォーラム
銀行カードへの出金：有用な経験をお持ちの方はいらっしゃいますか？
Alain Verleyen, 2025.02.01 21:19
他のデビットカードを試してみました。MetaQuotesで使用されているシステムは"UnLimit"です。
彼らのウェブサイトには "Coverage "のページがあり、北米は含まれていません。
カードの引き出しに問題がある場合は、自分の国がリストに載っているかどうか確認してください：
こんにちは、
Paypalが削除され、ウェブマネーが送信されました！
このエラーは何ですか？
"ウェブマネー決済システムが引き出し操作を拒否しました。"
ニティンに言われた通り、ICICI銀行のデビットカードが使えました 。
使えるカードと使えないカードがあるようだ。Nitinによると、ICICI銀行のデビットカードには対内送金という機能があり、私はそれをデフォルトで有効にしていたので、この支払いを受けることができた。
mql5でお金に困っている人の助けになれば幸いだ。
公共の場で個人情報や機密情報を漏らさないでください。あなたのプライバシーやセキュリティーに配慮がないのですか？
私はあなたの投稿を編集し、いくつかの情報を難読化しました。
プライベートな機密情報を公の場で漏らすな。自分のプライバシーやセキュリティーを顧みないのか？
私はあなたの投稿を編集し、いくつかの情報を難読化した。
そのスクリーンショットはすでに支払い済みです。
Oleksandr Medviediev #:
Reconsider Paypal -
えっ？PayPalで引き出せるの？
私はいつもPayPalを通して出金していたのですが、ある理由で私のために削除されました
サービスデッキに問い合わせたら
もう利用できないと言われた。
なぜ何の説明もなく私だけが削除されたのでしょうか？
え？PayPalで出金できるんですか？
私はいつもPayPalで出金していたのですが、なぜか私の分は削除されていました
サービスデッキ
購入をサービスデッキに問い合わせたら、もう利用できないと言われました。
なぜ何の説明もなく私だけが削除されたのでしょうか？
このスレッドか最近の別のスレッドで、paypalオプションは「より永続的な」ブロックだと書かれていた。しかし、プロフィールを開いた国や場所によって、どの支払いオプションも削除される可能性がある。
PayPalは、もはやすべての人のために利用できません...