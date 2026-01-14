記事"MQL5.community 支払いシステム"についてのディスカッション - ページ 140

銀行カードへの出金：有用な経験をお持ちの方はいらっしゃいますか？

Alain Verleyen, 2025.02.01 21:19

他のデビットカードを試してみました。MetaQuotesで使用されているシステムは"UnLimit"です。

彼らのウェブサイトには "Coverage "のページがあり、北米は含まれていません。

カードの引き出しに問題がある場合は、自分の国がリストに載っているかどうか確認してください：



 

こんにちは、

Paypalが削除され、ウェブマネーが送信されました！

このエラーは何ですか？

"ウェブマネー決済システムが引き出し操作を拒否しました。"

 

ニティンに言われた通り、ICICI銀行のデビットカードが使えました

使えるカードと使えないカードがあるようだ。Nitinによると、ICICI銀行のデビットカードには対内送金という機能があり、私はそれをデフォルトで有効にしていたので、この支払いを受けることができた。

mql5でお金に困っている人の助けになれば幸いだ。


 
最終的に、ニティンに言われた通り、ICICI銀行のデビットカードを使い 、インドの銀行口座に瞬時に入金されました。

公共の場で個人情報や機密情報を漏らさないでください。あなたのプライバシーやセキュリティーに配慮がないのですか？

私はあなたの投稿を編集し、いくつかの情報を難読化しました。

 
Fernando Carreiro #:

プライベートな機密情報を公の場で漏らすな。自分のプライバシーやセキュリティーを顧みないのか？

私はあなたの投稿を編集し、いくつかの情報を難読化した。

そのスクリーンショットはすでに支払い済みです。

 

Oleksandr Medviediev #:
Reconsider Paypal -

えっ？PayPalで引き出せるの？

私はいつもPayPalを通して出金していたのですが、ある理由で私のために削除されました

サービスデッキに問い合わせたら



もう利用できないと言われた。
なぜ何の説明もなく私だけが削除されたのでしょうか？

 
Anmol Pariyar #:


え？PayPalで出金できるんですか？
私はいつもPayPalで出金していたのですが、なぜか私の分は削除されていました

サービスデッキ



購入をサービスデッキに問い合わせたら、もう利用できないと言われました。
なぜ何の説明もなく私だけが削除されたのでしょうか？

このスレッドか最近の別のスレッドで、paypalオプションは「より永続的な」ブロックだと書かれていた。しかし、プロフィールを開いた国や場所によって、どの支払いオプションも削除される可能性がある。

 
重要なのは、銀行が預金を処理することに同意することである。
 
PayPalは、もはやすべての人のために利用できません...

PayPalは、もはやすべての人のために利用できません...

取引、自動取引システムとテスト取引戦略に関するフォーラム

記事 "支払いと支払い方法 "の議論

フェルナンドCarreiro、2025.01.20 10：54

前の投稿で報告されたサービスデスクのメッセージに よると、それは次のとおりです。 一時的なものではありません。 一時的なものではありません。今後は利用できなく なります。

 
しばらく待ってから再挑戦してもいい。
