記事"MQL5.community 支払いシステム"についてのディスカッション - ページ 135

Sooji 2025.01.26 16:50 #1341
こんにちはPayPalがいつ復活するかご存知の方はいらっしゃいますか？どなたか管理者と連絡を取り、この件について知ることができた方はいらっしゃいますか？多くの人が問題に直面し、心配していますが、まだ明確な答えを持っていないと思います。

Ryan L Johnson 2025.01.26 16:54 #1342
フェルナンドによると、ペイパルは戻ってこない。彼の投稿#711を 参照してください。

Fernando Carreiro 2025.01.26 16:55 #1343
投稿#694の 答えと、その後の投稿#698と #711の 私のコメントをすでにご覧になりませんでしたか？

Sooji 2025.01.26 17:34 #1344
はい、あなたの回答を見ました。さて、私はどうしたらいいでしょうか？PayPalがなければ、私はウェブサイトで活動することができません。サイトの管理者を説得して、暗号通貨による引き出しを可能にできれば最高です。これを実現する方法はあると思いますか？PayPalは長い間利用できないようです。

Fernando Carreiro 2025.01.26 17:47 #1345
私たちはあなたと同じ普通のユーザーです。ですから、サービスデスクに 直接問い合わせてみてはいかがでしょうか。

Presley Annais Tatenda Meck 2025.01.26 18:02 #1346
私はそうは思わない。Webmoneyを使おうとしたが、取引はいつも失敗する。

Sooji 2025.01.26 19:32 #1347
わかりました。

Thomas Bradley Butler 2025.01.27 00:01 #1348
では、出金できないで溜まったお金はどうなるのだろうか？これらの方法から引き出すことができない人々がたくさんいるようだ。MQL5の古いシステムはどうなっているのだろう？

Fernando Carreiro 2025.01.27 00:15 #1349
このフォーラムはユーザーのためのユーザーによるフォーラムであり、一般ユーザーによって管理されています。
しかし、最も論理的（かつ有益）なこと、つまりサービスデスクに 連絡して問題の説明を求め、解決方法や回避策の指示を仰ごうとする人はほとんどいないようです。
可能性のある解決策を見つけようとする代わりに、ほとんどの人は自分の「嘆き」の聴衆を見つけることにしか興味がないようだ。

Thomas Bradley Butler 2025.01.27 01:13 #1350
私はデスクに問い合わせたが、誰かもっと知っている人がいないかと探しているだけだ。
また、それはお金であるため、正当な懸念である。
こんにちはPayPalがいつ復活するかご存知の方はいらっしゃいますか？どなたか管理者と連絡を取り、この件について知ることができた方はいらっしゃいますか？多くの人が問題に直面し、心配していますが、まだ明確な答えを持っていないと思います。
フェルナンドによると、ペイパルは戻ってこない。彼の投稿#711を 参照してください。
投稿#694の 答えと、その後の投稿#698と #711の 私のコメントをすでにご覧になりませんでしたか？
はい、あなたの回答を見ました。さて、私はどうしたらいいでしょうか？PayPalがなければ、私はウェブサイトで活動することができません。サイトの管理者を説得して、暗号通貨による引き出しを可能にできれば最高です。これを実現する方法はあると思いますか？PayPalは長い間利用できないようです。
私はそうは思わない。Webmoneyを使おうとしたが、取引はいつも失敗する。
私たちはあなたと同じ普通のユーザーです。ですから、サービスデスクに 直接問い合わせてみてはいかがでしょうか。
わかりました。
このフォーラムはユーザーのためのユーザーによるフォーラムであり、一般ユーザーによって管理されています。
しかし、最も論理的（かつ有益）なこと、つまりサービスデスクに 連絡して問題の説明を求め、解決方法や回避策の指示を仰ごうとする人はほとんどいないようです。
可能性のある解決策を見つけようとする代わりに、ほとんどの人は自分の「嘆き」の聴衆を見つけることにしか興味がないようだ。
私はデスクに問い合わせたが、誰かもっと知っている人がいないかと探しているだけだ。 また、それはお金であるため、正当な懸念である。