こんにちはPayPalがいつ復活するかご存知の方はいらっしゃいますか？どなたか管理者と連絡を取り、この件について知ることができた方はいらっしゃいますか？多くの人が問題に直面し、心配していますが、まだ明確な答えを持っていないと思います。

 
こんにちはPayPalがいつ復活するか、正確に知っている人はいますか？どなたか管理者と連絡を取り、この件について知ることができた方はいらっしゃいますか？多くの人が問題に直面し、心配していますが、まだ明確な答えを持っていないと思います。

フェルナンドによると、ペイパルは戻ってこない。彼の投稿#711を 参照してください。

 
投稿 答えと、その後の投稿 私のコメントをすでにご覧になりませんでしたか？

 
投稿 ある答えと、その後の投稿 ある私のコメントをもうご覧にならなかったのですか？

はい、あなたの回答を見ました。さて、私はどうしたらいいでしょうか？PayPalがなければ、私はウェブサイトで活動することができません。サイトの管理者を説得して、暗号通貨による引き出しを可能にできれば最高です。これを実現する方法はあると思いますか？PayPalは長い間利用できないようです。

 
私たちはあなたと同じ普通のユーザーです。ですから、サービスデスクに 直接問い合わせてみてはいかがでしょうか。
Contact Us
Contact Us
  • www.mql5.com
Send your messages and see the history of your requests to the mql5.com support team even if you are not registered on the website.
 
Gamuchirai Zororo Ndawana #: こんなことを言うのは意外だが、ウェブマネー（WM）は実際かなり便利だ。ペイパル（PP）よりも役に立つかもしれないし、誤解しないでほしいのだが、PPが「消滅」したときには私も怒った。しかし、WMはPPにはないサービスを提供している。クリプトのように、PPは米国の顧客しかフィアットをクリプトに交換できないが、WMはすぐに交換できるし、WMのウォレットから自分のプライベート・ウォレットにクリプトを引き出すことができる。WMは実際に火を噴く。

私はそうは思わない。Webmoneyを使おうとしたが、取引はいつも失敗する。

 
私たちはあなたと同じ普通のユーザーです。ですから、サービスデスクに 直接問い合わせてみてはいかがでしょうか。

わかりました。

 
では、出金できないで溜まったお金はどうなるのだろうか？これらの方法から引き出すことができない人々がたくさんいるようだ。MQL5の古いシステムはどうなっているのだろう？
 

このフォーラムはユーザーのためのユーザーによるフォーラムであり、一般ユーザーによって管理されています。

しかし、最も論理的（かつ有益）なこと、つまりサービスデスクに 連絡して問題の説明を求め、解決方法や回避策の指示を仰ごうとする人はほとんどいないようです。

可能性のある解決策を見つけようとする代わりに、ほとんどの人は自分の「嘆き」の聴衆を見つけることにしか興味がないようだ。

 
私はデスクに問い合わせたが、誰かもっと知っている人がいないかと探しているだけだ。 また、それはお金であるため、正当な懸念である。

