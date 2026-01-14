記事"MQL5.community 支払いシステム"についてのディスカッション - ページ 143

Noha Mohamed Fathy Younes Badr #:

ウェブマネーは現在機能しているのか、それとも別の方法を使っているのか？

まだ "rejected "エラーが出ます。

 
Elif Kaya #:

こんにちは、まだ "rejected "エラーが出ます。

私もですが、8日ほど前にすでに退会しているので、何が起こったのかわかりません。

まだ返信はないのでしょうか？

 
僕もそうなんだけど、8日くらい前にここでウェブマネーを使って退会したんだ。

彼らはあなたに応答するか、まだありません

システムまたは銀行側で一時的な障害が発生している可能性があります。
 
Luck Moden #:
システムまたは銀行側で一時的な障害が発生する可能性があります。
ウェブマネーの出金はうまくいきますか？
 

ウェブマネーに出金しようとしたのですが、同じ問題が発生しました。

Webmoneyの 決済 システムが出金操作を拒否しました。詳細については、カードを発行した銀行にお問い合わせください。

 
Elif Kaya #:

ええ、私も送りました。

彼らはあなたに返事をしていますか？
 

同じメッセージ

皆さんこんにちは、私も同じ問題を抱えています。カードを発行した銀行に詳細を問い合わせてください。しかし、ウェブマネーに問い合わせたところ、口座に問題はなく、問題は銀行側にはないとのことでした。先週から引き出しを試みているが、うまくいかない。問題は銀行側にはないので、MQL5チームにチケットを発行しました。
 
Daniel Matos De Paula #:
私も前回28/1に引き出しました。
というメッセージが表示された。
問題は修正され、機能している。
