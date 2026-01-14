記事"MQL5.community 支払いシステム"についてのディスカッション - ページ 143 1...136137138139140141142143144145146147148149150...184 新しいコメント Elif Kaya 2025.02.04 07:11 #1421 Noha Mohamed Fathy Younes Badr #:ウェブマネーは現在機能しているのか、それとも別の方法を使っているのか？ まだ "rejected "エラーが出ます。 Noha Mohamed Fathy Younes Badr 2025.02.04 07:14 #1422 Elif Kaya #:こんにちは、まだ "rejected "エラーが出ます。 私もですが、8日ほど前にすでに退会しているので、何が起こったのかわかりません。 まだ返信はないのでしょうか？ Luck Moden 2025.02.04 07:41 #1423 Noha Mohamed Fathy Younes Badr #:ウェブマネーは現在機能しているのか、それとも別の方法を使っているのか？僕もそうなんだけど、8日くらい前にここでウェブマネーを使って退会したんだ。彼らはあなたに応答するか、まだありません システムまたは銀行側で一時的な障害が発生している可能性があります。 Noha Mohamed Fathy Younes Badr 2025.02.04 07:46 #1424 Luck Moden #: システムまたは銀行側で一時的な障害が発生する可能性があります。 ウェブマネーの出金はうまくいきますか？ Sandeep Dibakar Gowdar 2025.02.04 12:10 #1425 ウェブマネーに出金しようとしたのですが、同じ問題が発生しました。 Webmoneyの 決済 システムが出金操作を拒否しました。詳細については、カードを発行した銀行にお問い合わせください。 Noha Mohamed Fathy Younes Badr 2025.02.04 16:06 #1426 Elif Kaya #:ええ、私も送りました。 彼らはあなたに返事をしていますか？ Noha Mohamed Fathy Younes Badr 2025.02.04 18:04 #1427 同じメッセージ 削除済み 2025.02.04 21:42 #1428 皆さんこんにちは、私も同じ問題を抱えています。カードを発行した銀行に詳細を問い合わせてください。しかし、ウェブマネーに問い合わせたところ、口座に問題はなく、問題は銀行側にはないとのことでした。先週から引き出しを試みているが、うまくいかない。問題は銀行側にはないので、MQL5チームにチケットを発行しました。 Noha Mohamed Fathy Younes Badr 2025.02.04 22:17 #1429 Daniel Matos De Paula #: 皆さんこんにちは、私も同じ問題を抱えています。カードを発行した銀行に詳細を問い合わせてください。しかし、ウェブマネーに問い合わせたところ、口座に問題はなく、問題は銀行側にはないとのことでした。先週から引き出しを試みているが、うまくいかない。問題は銀行側にはないので、MQL5チームにチケットを発行した。 私も前回28/1に引き出しました。というメッセージが表示された。 削除済み 2025.02.06 09:48 #1430 問題は修正され、機能している。 1...136137138139140141142143144145146147148149150...184 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
ウェブマネーは現在機能しているのか、それとも別の方法を使っているのか？
まだ "rejected "エラーが出ます。
こんにちは、まだ "rejected "エラーが出ます。
私もですが、8日ほど前にすでに退会しているので、何が起こったのかわかりません。
まだ返信はないのでしょうか？
ウェブマネーは現在機能しているのか、それとも別の方法を使っているのか？
僕もそうなんだけど、8日くらい前にここでウェブマネーを使って退会したんだ。
彼らはあなたに応答するか、まだありません
システムまたは銀行側で一時的な障害が発生する可能性があります。
ウェブマネーに出金しようとしたのですが、同じ問題が発生しました。
Webmoneyの 決済 システムが出金操作を拒否しました。詳細については、カードを発行した銀行にお問い合わせください。
ええ、私も送りました。
同じメッセージ
皆さんこんにちは、私も同じ問題を抱えています。カードを発行した銀行に詳細を問い合わせてください。しかし、ウェブマネーに問い合わせたところ、口座に問題はなく、問題は銀行側にはないとのことでした。先週から引き出しを試みているが、うまくいかない。問題は銀行側にはないので、MQL5チームにチケットを発行した。