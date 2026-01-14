記事"MQL5.community 支払いシステム"についてのディスカッション - ページ 134 1...127128129130131132133134135136137138139140141...184 新しいコメント Thomas Bradley Butler 2025.01.25 13:22 #1331 Lorentzos Roussos #:あなたの銀行はオンラインでカードを管理できますか？ヨーロッパではオンライン取引などを許可する設定があります。 いいえ Pedro Potter 2025.01.25 13:38 #1332 また、カードを使って資金を引き出すのに苦労しており、今のところ成功していない。 昨日、WebMoneyで資金を引き出したが、税金と換金手数料でかなりの額を失った。 電信送金に関しては、最低3,000米ドルということで、フリーランサーやマーケットプレイスで商品を売って 多額の収入を得ていない人にとっては非現実的な送金方法だ。 PayPalの復活が必要だ。私の意見では、他のオプションは完全に不十分です。 Thomas Bradley Butler 2025.01.25 14:24 #1333 Pedro Potter #: また、カードを使って資金を引き出すのに苦労しており、今のところ成功していない。 昨日、WebMoneyで資金を引き出したが、税金と換金手数料でかなりの額を失った。 電信送金に関しては、最低3,000米ドルということで、フリーランサーやマーケットプレイスで商品を売って 多額の収入を得ていない人にとっては非現実的な送金方法だ。 PayPalの復活が必要だ。私の意見では、他のオプションは完全に不十分です。 暗号が必要だ。 Presley Annais Tatenda Meck 2025.01.25 19:09 #1334 Rajesh Kumar Nait #: VISAとMastercardは国に依存しないし、現地のカード事業者でもない。それが取引をするための主な条件です。私が同じ問題に直面したように、国は問題ではありません。他の銀行のカードやプリペイドカード、デビットカード、クレジットカードを使ってみてはいかがでしょうか。私もあなたと同じ問題を抱えていました。 トーマス・ブラッドリー・バトラー#: 暗号が必要です。 私はあなたに同意します。入金のオプションが12、出金のオプションが3というのが理解できない。少なくとも、もっと多くのオプションを追加する必要がある。私は、彼らが舞台裏でそれに取り組んでいることを願っています。 Samuel Manoel De Souza 2025.01.25 22:29 #1335 Presley Annais Tatenda Meck #:私も同感です。入金のオプションが12、出金のオプションが3というのは理解できない。少なくとも、もっとオプションを増やす必要がある。私は、彼らが舞台裏でそれに取り組んでいることを願っています。 単純なことだ。Meta Quotesは、誰がここでお金を稼ぐかよりも、誰がここでお金を使うかに興味がある。彼らは気にしていない。彼らは頻繁にpaypalを利用できなくして、宣伝もしない。もう驚かないよ。私はただ待つだけです、それがいつものように時間が経っても戻ってこないなら、私はこれで私の頭を壊すでしょう。 Ryan L Johnson 2025.01.25 23:41 #1336 Thomas Bradley Butler #: あなたは米国にいない 少し混乱しています。私は米国にいますが、出金したことはありません。 マーケット・セラー登録時に銀行情報を入力した覚えがあります。 デビットカードのオプションは表示されるが、失敗したということですか？ Pedro Potter 2025.01.26 00:11 #1337 Samuel Manoel De Souza #:シンプルだ。メタ・クオートは、誰がここでお金を稼ぐかよりも、誰がここでお金を使うかに興味がある。彼らは気にしない。彼らは頻繁にpaypalを利用できなくして、宣伝もしない。もう驚かないよ。私はただ待つだけです、それがいつものように時間が経っても戻ってこないなら、私はこれで私の頭を壊すでしょう。 それは理にかなっている。PayPalがすぐに戻ってくることを祈ろう。 Rajesh Kumar Nait 2025.01.26 01:11 #1338 Samuel Manoel De Souza #:シンプルだ。メタ・クオートは、誰がここでお金を稼ぐかよりも、誰がここでお金を使うかに興味がある。彼らは気にしない。彼らは頻繁にpaypalを利用できなくして、宣伝もしない。もう驚かないよ。私はただ待って、それがいつものように時間が経っても戻ってこない場合は、私はこれで私の頭を壊すでしょう。フォーラムに投稿された過去のスクリーンショットを読めば、ペイパルの削除はMQLの決定ではなく、ペイパルの決定であることがわかるだろう。 Ryan L Johnson 2025.01.26 01:58 #1339 Rajesh Kumar Nait #:フォーラムに投稿された過去のスクリーンショットを読めば、ペイパルの削除はMQLの決定ではなく、ペイパルの決定であることがわかるだろう。 PayPalは紛争が多いベンダーを制限しています。大手のベンダーは、より多くの紛争を抱える傾向があります。そしてMQは、うーん...かなり大きい。世界中のマーケット・セラーが、それぞれ1つまたは複数の "単発の "ソフトウェア製品を販売していることを想像してみてください。 Samuel Manoel De Souza 2025.01.26 01:59 #1340 Rajesh Kumar Nait #:フォーラムに投稿された過去のスクリーンショットを読めば、ペイパルの削除はMQLの決定ではなく、ペイパルの決定であることがわかるだろう。 これは無関係です。 1...127128129130131132133134135136137138139140141...184 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
また、カードを使って資金を引き出すのに苦労しており、今のところ成功していない。
昨日、WebMoneyで資金を引き出したが、税金と換金手数料でかなりの額を失った。
電信送金に関しては、最低3,000米ドルということで、フリーランサーやマーケットプレイスで商品を売って 多額の収入を得ていない人にとっては非現実的な送金方法だ。
PayPalの復活が必要だ。私の意見では、他のオプションは完全に不十分です。
VISAとMastercardは国に依存しないし、現地のカード事業者でもない。それが取引をするための主な条件です。私が同じ問題に直面したように、国は問題ではありません。他の銀行のカードやプリペイドカード、デビットカード、クレジットカードを使ってみてはいかがでしょうか。私もあなたと同じ問題を抱えていました。
暗号が必要です。
私はあなたに同意します。入金のオプションが12、出金のオプションが3というのが理解できない。少なくとも、もっと多くのオプションを追加する必要がある。私は、彼らが舞台裏でそれに取り組んでいることを願っています。
あなたは米国にいない
少し混乱しています。私は米国にいますが、出金したことはありません。
マーケット・セラー登録時に銀行情報を入力した覚えがあります。
デビットカードのオプションは表示されるが、失敗したということですか？
それは理にかなっている。PayPalがすぐに戻ってくることを祈ろう。
シンプルだ。メタ・クオートは、誰がここでお金を稼ぐかよりも、誰がここでお金を使うかに興味がある。彼らは気にしない。彼らは頻繁にpaypalを利用できなくして、宣伝もしない。もう驚かないよ。私はただ待って、それがいつものように時間が経っても戻ってこない場合は、私はこれで私の頭を壊すでしょう。
PayPalは紛争が多いベンダーを制限しています。大手のベンダーは、より多くの紛争を抱える傾向があります。そしてMQは、うーん...かなり大きい。世界中のマーケット・セラーが、それぞれ1つまたは複数の "単発の "ソフトウェア製品を販売していることを想像してみてください。
これは無関係です。