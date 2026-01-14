記事"MQL5.community 支払いシステム"についてのディスカッション - ページ 134

Lorentzos Roussos #:

あなたの銀行はオンラインでカードを管理できますか？

ヨーロッパではオンライン取引などを許可する設定があります。

いいえ

 

また、カードを使って資金を引き出すのに苦労しており、今のところ成功していない。

昨日、WebMoneyで資金を引き出したが、税金と換金手数料でかなりの額を失った。

電信送金に関しては、最低3,000米ドルということで、フリーランサーやマーケットプレイスで商品を売って 多額の収入を得ていない人にとっては非現実的な送金方法だ。

PayPalの復活が必要だ。私の意見では、他のオプションは完全に不十分です。

 
Pedro Potter #:

暗号が必要だ。

 
Rajesh Kumar Nait #:
VISAとMastercardは国に依存しないし、現地のカード事業者でもない。それが取引をするための主な条件です。私が同じ問題に直面したように、国は問題ではありません。他の銀行のカードやプリペイドカード、デビットカード、クレジットカードを使ってみてはいかがでしょうか。私もあなたと同じ問題を抱えていました。
トーマス・ブラッドリー・バトラー#:

暗号が必要です。

私はあなたに同意します。入金のオプションが12、出金のオプションが3というのが理解できない。少なくとも、もっと多くのオプションを追加する必要がある。私は、彼らが舞台裏でそれに取り組んでいることを願っています。

 
Presley Annais Tatenda Meck #:

単純なことだ。Meta Quotesは、誰がここでお金を稼ぐかよりも、誰がここでお金を使うかに興味がある。彼らは気にしていない。彼らは頻繁にpaypalを利用できなくして、宣伝もしない。もう驚かないよ。私はただ待つだけです、それがいつものように時間が経っても戻ってこないなら、私はこれで私の頭を壊すでしょう。

 
Thomas Bradley Butler #:
あなたは米国にいない

少し混乱しています。私は米国にいますが、出金したことはありません。

マーケット・セラー登録時に銀行情報を入力した覚えがあります。

デビットカードのオプションは表示されるが、失敗したということですか？

デビットカードによる引き出し

 
Samuel Manoel De Souza #:

それは理にかなっている。PayPalがすぐに戻ってくることを祈ろう。

 
Samuel Manoel De Souza #:

フォーラムに投稿された過去のスクリーンショットを読めば、ペイパルの削除はMQLの決定ではなく、ペイパルの決定であることがわかるだろう。

 
Rajesh Kumar Nait #:
PayPalは紛争が多いベンダーを制限しています。大手のベンダーは、より多くの紛争を抱える傾向があります。そしてMQは、うーん...かなり大きい。世界中のマーケット・セラーが、それぞれ1つまたは複数の "単発の "ソフトウェア製品を販売していることを想像してみてください。

 
Rajesh Kumar Nait #:
これは無関係です。

