こんなことを言うのは意外だが、ウェブマネー（WM）は実際かなり便利だ。ペイパル（PP）よりも役に立つかもしれないし、誤解しないでほしいのだが、PPが「消滅」したときには私も怒った。しかし、WMはPPにはないサービスを提供している。クリプトのように、PPは米国の顧客しかフィアットをクリプトに交換できないが、WMはすぐに交換できる。また、WMのウォレットから自分のプライベート・ウォレットにクリプトを引き出すことができる。
WMは実際に火を噴く。
図1：現在の引き出しオプション
私は、MQLがこのマーケットプレイスで大半の優良セラーのために解決策を見つけてくれると信じている！期待しているよ :)
私の商品、お金、データはすべてここで何年もロックされています。 このようなことにどう対処すればいいのでしょうか？
国際取引が可能なVisa/MasterCardを使用し、UnLimint（旧CardPay）を使用して出金する。
銀行カード決済システムが引き出し操作を拒否しました。詳しくはカードを発行した銀行にお問い合わせください。"これは、銀行が不正防止システムのために支払いを拒否したことを意味します。これはMQLの問題ではなく、お客様の銀行が支払いを拒否していることが原因です。同じメッセージが表示され続ける場合は、使用可能な別のカードを試す必要があります。お支払いが成功し、銀行に入金されない場合は、サービスデスクにご連絡いただき、RRN番号を取得してください。
銀行カード決済システムが出金操作を拒否しました。詳しくはカードを発行した銀行にお問い合わせください。"これは、銀行が不正防止システムのために支払いを拒否したことを意味します。これはMQLの問題ではなく、ご利用の銀行が支払いを拒否していることが原因です。銀行に連絡してこの制限を解除してもらうか、24時間後に再度お試しください。同じメッセージが表示され続ける場合は、使用可能な別のカードを試す必要があります。お支払いが成功し、銀行に入金されない場合は、サービスデスクにご連絡いただき、RRN番号を取得してください。
私は知っていますし、そうしました。デビットカードでの引き出しはできません。
VISAとMastercardは国に依存しないし、現地のカード事業者でもない。それが取引をするための主な条件です。私が同じ問題に直面したように、国は問題ではありません。他の銀行のカードやプリペイドカード、デビットカード、クレジットカードを使ってみてはいかがでしょうか。私もあなたと同じ問題を抱えていました。
私はあなたが言ったことをすべてやりました。CCは預金を引き出しという形で受け取らない。国の問題かどうかもわからない。
あなたの銀行はオンラインでカードを管理できますか？
ヨーロッパではオンライン取引などを許可する設定があります。