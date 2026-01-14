記事"MQL5.community 支払いシステム"についてのディスカッション - ページ 133

こんなことを言うのは意外だが、ウェブマネー（WM）は実際かなり便利だ。ペイパル（PP）よりも役に立つかもしれないし、誤解しないでほしいのだが、PPが「消滅」したときには私も怒った。しかし、WMはPPにはないサービスを提供している。クリプトのように、PPは米国の顧客しかフィアットをクリプトに交換できないが、WMはすぐに交換できる。また、WMのウォレットから自分のプライベート・ウォレットにクリプトを引き出すことができる。

WMは実際に火を噴く。

図1：現在の引き出しオプション

 
銀行振り込みには3,000ドル必要だし、ウェブマネーは国によっては使えないし、カードも引き出せない。この時代、報酬を得る方法はいくらでもあるのに、MQL5ではまるで20年前のことのようだ。
 
Michael Prescott Burney #:

私は、MQLがこのマーケットプレイスで大半の優良セラーのために解決策を見つけてくれると信じている！期待しているよ :)

私の商品、お金、データはすべてここで何年もロックされています。 このようなことにどう対処すればいいのでしょうか？

 
Thomas Bradley Butler #:

米国セラーにとっては終わったことのようだ。 私の製品、資金、データはすべてここで何年もロックされている。 このようなことにどう対処すればいいのか？

国際取引が可能なVisa/MasterCardを使用し、UnLimint（旧CardPay）を使用して出金する。

銀行カード決済システムが引き出し操作を拒否しました。詳しくはカードを発行した銀行にお問い合わせください。"これは、銀行が不正防止システムのために支払いを拒否したことを意味します。これはMQLの問題ではなく、お客様の銀行が支払いを拒否していることが原因です。同じメッセージが表示され続ける場合は、使用可能な別のカードを試す必要があります。お支払いが成功し、銀行に入金されない場合は、サービスデスクにご連絡いただき、RRN番号を取得してください。

 
Rajesh Kumar Nait #:

国際取引が可能なVisa/MasterCardを使用し、UnLimint（旧CardPay）を使用して出金する。

銀行カード決済システムが出金操作を拒否しました。詳しくはカードを発行した銀行にお問い合わせください。"これは、銀行が不正防止システムのために支払いを拒否したことを意味します。これはMQLの問題ではなく、ご利用の銀行が支払いを拒否していることが原因です。銀行に連絡してこの制限を解除してもらうか、24時間後に再度お試しください。同じメッセージが表示され続ける場合は、使用可能な別のカードを試す必要があります。お支払いが成功し、銀行に入金されない場合は、サービスデスクにご連絡いただき、RRN番号を取得してください。

私は知っていますし、そうしました。デビットカードでの引き出しはできません。

 
Thomas Bradley Butler #:

知っているし、私もそうした。デビットカードでは引き出せない

そんなことはない。昨日、デビットカードで引き出したばかりだ。
 
あなたは米国にいない
 
Thomas Bradley Butler #:
あなたが米国にいない場合
VISAとMastercardは、国や地域のカードオペレーターに依存していません。それが取引をするための主な条件です。私が同じ問題に直面したように、国は問題ではありません。他の銀行のカードや、プリペイドカード、デビットカード、クレジットカードを使ってみてはいかがでしょうか。私もあなたと同じ問題に直面していました。
 
Rajesh Kumar Nait #:
VISAとMastercardは国に依存しないし、現地のカード事業者でもない。それが取引をするための主な条件です。私が同じ問題に直面したように、国は問題ではありません。他の銀行のカードやプリペイドカード、デビットカード、クレジットカードを使ってみてはいかがでしょうか。私もあなたと同じ問題を抱えていました。

私はあなたが言ったことをすべてやりました。CCは預金を引き出しという形で受け取らない。国の問題かどうかもわからない。

 
Thomas Bradley Butler #:

あなたが言ったことは全部やったよ。CCは出金という形で預金を受け取らない。国が問題なのかどうかもわからない。

あなたの銀行はオンラインでカードを管理できますか？

ヨーロッパではオンライン取引などを許可する設定があります。

