記事"MQL5.community 支払いシステム"についてのディスカッション - ページ 139

Sachin Gautam 2025.02.01 01:02 #1381
何度も何度も失敗しています。

Ryan L Johnson 2025.02.01 01:41 #1382
Sachin Gautam #: 何度も何度も失敗します。

VisaやMastercardなどのカードネットワークは、Terminated Merchant Files (TMF)と呼ばれるデータベースを運営しています。このデータベースには、高額なチャージバックやカードブランドのルール違反により、世界中のクレジットカードプロセッサーによって閉鎖されたアカウントに関する情報が含まれています。

例えば、MATCHはMastercard Alert to Control High-risk Merchantsシステムの略です。MATCHはMastercardのTMF(Terminated Merchant Files)のデータベースで、高額なチャージバックやカードブランドのルール違反のために世界中のクレジットカードプロセッサーによって閉鎖されたアカウントに関する情報が含まれています。

また、PayPalも同じように運営されています。

Fernando Carreiro 2025.02.01 09:27 #1383
@Sachin Gautam #: 何度も何度も失敗します。

金銭的な問題については、サービスデスク（https://www.mql5.com/en/contact）までお問い合わせください。

Ladykiller99 2025.02.01 14:46 #1384
Fernando Carreiro #: 財務上の問題については、サービスデスク -https://www.mql5.com/en/contact までお問い合わせください。

サービスデスクに行くとフォーラムに行くように言われます。フォーラムに行くと、モデレーターがサービスデスクに行くように言います。

Fernando Carreiro 2025.02.01 15:06 #1385
@Ladykiller99 #: サービスデスクに行くとフォーラムに行けと言われる。フォーラムに行くと、モデレーターがサービスデスクに行けと言う。

それは間違いです！財務上の問題は常に サービスデスクで処理されており、プロセスを開始する際にその旨が記載されています。

Ryan L Johnson 2025.02.01 15:56 #1386
Ladykiller99 #: サービスデスクに行くとフォーラムに行けと言われる。フォーラムに行くと、モデレーターがサービスデスクに行けと言う。

775の投稿について さらに調べてみました。

Visa、Mastercard、PayPalがMetaquotesをTerminated Merchantリストに追加した場合、銀行と支払いプロセッサーはMetaquotesがリストに追加されたことをMetaquotesに伝える義務はありません。また、リストは非公開であり、一般に閲覧することはできません。この場合、フォーラムもサービスデスクもMetaquotes自体も社内で問題を解決することはできません。Metaquotesは銀行やプロセッサーにリストのステータスを開示するよう頼むことができる。結局のところ、Metaquotesがリストから外れるためには、認可を受けた支払処理弁護士の助けが必要になります。そして、これさえも成功する保証はない。解約済みマーチャントリストに掲載されているほぼすべてのマーチャントは、そもそも支払処理契約の条件を遵守できないためにリストに掲載されているのです。

Ladykiller99 2025.02.01 18:00 #1387
Fernando Carreiro #: それは間違いです！財務的な問題は常に サービスデスクで処理されてきたし、手続きを開始する際にもそのように記載されている。

まず第一に、サービスデスクのボットをやり過ごすのは幸運なことだ。サービスデスクの担当者は、一般的な回答をして、フォーラムに相談するように言うでしょう。この司会者は人々に誤った希望を与えている。現実は、あなたの銀行カードが彼らの不明瞭な支払いプロバイダーと互換性がない場合、サービスデスクはあなたを助けることができないということです。サービスデスクの担当者は、彼らが扱うのは金融取引におけるエラーや紛争に関連する金融問題だけであり、実際に決済が行われたものであって、互換性のない銀行カードに関する問題ではないと言うだろう。私はこれを実際に経験した。起こるべきことと実際に起こることには明らかな乖離がある。あるいは、私が運悪くサービスデスクの担当者と間違ったやり取りをしてしまったのかもしれない。私にはわからない。

Fernando Carreiro 2025.02.01 18:46 #1388
@Ladykiller99 #: まず第一に、サービスデスクのボットをやり過ごせるよう頑張ってください。その担当者は、一般的な返答をした後、フォーラムに相談するように言うでしょう。この司会者は人々に誤った希望を与えている。現実は、あなたの銀行カードが彼らの不明瞭な支払いプロバイダーと互換性がない場合、サービスデスクはあなたを助けることができないということです。サービスデスクの担当者は、彼らが扱うのは金融取引におけるエラーや紛争に関連する金融問題だけであり、実際に決済が行われたものであって、互換性のない銀行カードに関する問題ではないと言うだろう。私はこれを実際に経験した。起こるべきことと実際に起こることには明らかな乖離がある。あるいは、私が運悪くサービスデスクの担当者と間違ったやり取りをしてしまったのかもしれない。私にはわからない。

過去に（3回）金銭的な問題を抱えたことがあるが、そのときは「ボット」を操作し、後で「人間」が対応するようメッセージを残すことができた。

少し複雑なのは同意するが、不可能ではなかったし、それほど難しくもなかった。彼らの対応は、明らかに問題やそれぞれの具体的なケースによって異なる。

だから、私は誰かに間違った希望を与えているわけではない。

ちなみに、私たちモデレーターはあなたと同じ普通のユーザーです。私たちは社員ではありませんし、給料ももらっていません。

Thomas Bradley Butler 2025.02.01 19:05 #1389
Ladykiller99 #: まず第一に、サービスデスクのボットをやり過ごせるよう頑張ってください。その担当者は、一般的な返答をした後、フォーラムに相談するように言うでしょう。この司会者は人々に誤った希望を与えている。現実は、あなたの銀行カードが彼らの不明瞭な支払いプロバイダーと互換性がない場合、サービスデスクはあなたを助けることができないということです。サービスデスクの担当者は、彼らが扱うのは金融取引におけるエラーや紛争に関連する金融問題だけであり、実際に決済が行われたものであって、互換性のない銀行カードに関する問題ではないと言うだろう。私はこれを実際に経験した。起こるべきことと実際に起こることには明らかな乖離がある。あるいは、私が運悪くサービスデスクの担当者と間違ったやり取りをしてしまったのかもしれない。私にはわからない。

メッセージで問い合わせることができます。私は彼らに連絡を取り、この件について2週間チャットしているが、彼らは気にしない。彼らは別のカードを使えと同じマントラを繰り返す。

人々は3Kまでお金が滞るだけだ。

Ladykiller99 2025.02.01 19:18 #1390
Ryan L Johnson #:投稿番号775について さらに調べてみた。Visa、Mastercard、PayPalがMetaquotesをTerminated Merchantリストに追加した場合、銀行と支払い処理業者はMetaquotesがリストに追加されたことをMetaquotesに伝える義務はありません。また、リストは非公開であり、一般に閲覧することはできません。この場合、フォーラムもサービスデスクもMetaquotes自体も社内で問題を解決することはできません。Metaquotesは銀行やプロセッサーにリストのステータスを開示するよう頼むことができる。結局のところ、Metaquotesがリストから外れるためには、認可を受けた支払処理弁護士の助けが必要になります。そして、これさえも成功する保証はない。解約済みマーチャントリストに掲載されているほぼすべてのマーチャントは、そもそも支払処理契約の条件を遵守できないためにリストに掲載されているのです。

この問題はVisaやMastercardとは関係ないと思います。他の企業は何の問題もなく取引を行っています。この問題は個々の銀行特有のものだと思います。サービス・プロバイダーは、VisaやMastercard以外の何かを利用して取引を行っているようです。VisaやMastercardを何らかの方法で利用する特定のタイプの(インターバンク？)システムだと思います。それが何であれ、それは新しいものであり、ほとんどの銀行が導入していないか、単に使っていないだけである。そのため、一部の銀行にはリクエストが届いていないようだ。ライバルとなるシステムがまだ普及していないのかもしれないし、そのシステムが業界で広く普及していないのかもしれない。もっと大きな問題は、このシステムが実際には普及せず、ほとんどの銀行が導入しない可能性があるということだ。私の意見では、それが何であれ、Metaquotesが問い合わせを行い、より多くの情報を伝えることができるはずだ。なぜなら、このサービスがVisaとMastercardに完全に依存しているわけではないからだ。
VisaやMastercardなどのカードネットワークは、Terminated Merchant Files (TMF)と呼ばれるデータベースを運営しています。このデータベースには、高額なチャージバックやカードブランドのルール違反により、世界中のクレジットカードプロセッサーによって閉鎖されたアカウントに関する情報が含まれています。
例えば、MATCHはMastercard Alert to Control High-risk Merchantsシステムの略です。MATCHはMastercardのTMF(Terminated Merchant Files)のデータベースで、高額なチャージバックやカードブランドのルール違反のために世界中のクレジットカードプロセッサーによって閉鎖されたアカウントに関する情報が含まれています。
また、PayPalも同じように運営されています。
財務上の問題については、サービスデスク -https://www.mql5.com/en/contact までお問い合わせください。
サービスデスクに行くとフォーラムに行くように言われます。フォーラムに行くと、モデレーターがサービスデスクに行くように言います。
それは間違いです！財務上の問題は常に サービスデスクで処理されており、プロセスを開始する際にその旨が記載されています。
Visa、Mastercard、PayPalがMetaquotesをTerminated Merchantリストに追加した場合、銀行と支払いプロセッサーはMetaquotesがリストに追加されたことをMetaquotesに伝える義務はありません。また、リストは非公開であり、一般に閲覧することはできません。この場合、フォーラムもサービスデスクもMetaquotes自体も社内で問題を解決することはできません。Metaquotesは銀行やプロセッサーにリストのステータスを開示するよう頼むことができる。結局のところ、Metaquotesがリストから外れるためには、認可を受けた支払処理弁護士の助けが必要になります。そして、これさえも成功する保証はない。解約済みマーチャントリストに掲載されているほぼすべてのマーチャントは、そもそも支払処理契約の条件を遵守できないためにリストに掲載されているのです。
過去に（3回）金銭的な問題を抱えたことがあるが、そのときは「ボット」を操作し、後で「人間」が対応するようメッセージを残すことができた。
少し複雑なのは同意するが、不可能ではなかったし、それほど難しくもなかった。彼らの対応は、明らかに問題やそれぞれの具体的なケースによって異なる。
だから、私は誰かに間違った希望を与えているわけではない。
ちなみに、私たちモデレーターはあなたと同じ普通のユーザーです。私たちは社員ではありませんし、給料ももらっていません。
まず第一に、サービスデスクのボットをやり過ごせるよう頑張ってください。その担当者は、一般的な返答をした後、フォーラムに相談するように言うでしょう。この司会者は人々に誤った希望を与えている。現実は、あなたの銀行カードが彼らの不明瞭な支払いプロバイダーと互換性がない場合、サービスデスクはあなたを助けることができないということです。サービスデスクの担当者は、彼らが扱うのは金融取引におけるエラーや紛争に関連する金融問題だけであり、実際に決済が行われたものであって、互換性のない銀行カードに関する問題ではないと言うだろう。私はこれを実際に経験した。起こるべきことと実際に起こることには明らかな乖離がある。あるいは、私が運悪くサービスデスクの担当者と間違ったやり取りをしてしまったのかもしれない。私にはわからない。
メッセージで問い合わせることができます。私は彼らに連絡を取り、この件について2週間チャットしているが、彼らは気にしない。彼らは別のカードを使えと同じマントラを繰り返す。 人々は3Kまでお金が滞るだけだ。
