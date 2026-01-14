記事"MQL5.community 支払いシステム"についてのディスカッション - ページ 142

以前から何度も使っていたが、このメッセージは初めて見た。

多分、サービスデスクが我々の問題を受け取って、それに取り組んでいるのだろう。

 
だから、サービスデスクは私たちの問題を受け取って、それに取り組んでいるのかもしれない。

サービスデスクにはすでに連絡しました。
 
もう送ったよ。

はい、私も送りました。

 
この3日間、ウェブマネーで出金して成功した人はいる？

 
最終的に、ニティンに言われた通り、ICICI銀行のデビットカードを使い 、インドの銀行口座に即座に入金された。

使えるカードと使えないカードがあるようだ。Nitinによると、ICICI銀行のデビットカードには対内送金という機能があり、私はそれをデフォルトで有効にしていたので、この支払いを受けることができた。

mql5でお金に困っている人の助けになれば幸いだ。


いつでもお手伝いします！

インドで出金の問題に直面している人は、これが資金を得るための最も迅速な方法です。

 
私は10米ドルをアップロードしました。Webmoneyから 。そして、私は再び撤退を試みた...しかし、私は拒否されている...それはMqlは撤退のみ稼いだお金を許可しているということですか？誰か明確にしてください
 
私は10米ドルをアップロードしました。Webmoneyから 。そして、私は再び撤退を試みた...しかし、私は拒否されている...それはMqlは撤退のみ稼いだお金を許可しているということですか？ 誰か明確にしてください

はい。

 
@Sandeep Dibakar Gowdar #: 私は10米ドルをアップロードしました。Webmoneyから 。そして、私は再び撤退を試みた...しかし、私は拒否されている...それはMqlは撤退のみ稼いだお金を許可しているということですか？どなたか教えてください。

はい。これは、出金を行うウェブページで説明されています。これはアンチ・ロンダリング手続きの一部です。

サービスデスクに 連絡し、入金した資金を引き出したい理由を説明してください。

 

私は経済的に破綻寸前で、1ヶ月間自分のお金にアクセスすることができませんでした。自分のストアを通じて高いトラフィックを持つ開発者は、それがフルタイムの仕事であることを知っているすべての要求やメッセージを処理し、正しい方法で顧客サービスを提供し、それはもうその時点でギグではなく、あなたの財政基盤になります。そして、セラーが注目を維持し、売上を維持するために努力しなければ、私たちは皆、必要なサービスを提供する能力を失いそうです。MQLはこのことを理解していないのでしょうか？セラーとバイヤーがいるからこそ、MQL5は世界中のEAマーケットプレイスのトップに君臨しているのです。私たちはMQLの関心と解決策を求めています。

 
لا أستطيع الانسحاب، نفس المشكلة لا تزال موجودة.

فشلت عملية سحب XXX دولار أمريكي إلى Webmoney.رفض نظام الدفع المعاملة

يقوم الطرف الثالث المسؤول عن المعاملة برفض التحويل.

は、Webmoneyで今働いているか、あなたは別の方法のおかげで使用している

