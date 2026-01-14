記事"MQL5.community 支払いシステム"についてのディスカッション - ページ 141 1...134135136137138139140141142143144145146147148...184 新しいコメント Noha Mohamed Fathy Younes Badr 2025.02.03 04:02 #1401 私もエラーメッセージが表示される Elif Kaya 2025.02.03 07:38 #1402 ウェブマネーのサポートチームに問い合わせたところ、「ウェブマネー側からは何も拒否されておらず、mql5.comに問題がある」とのことだった。 Ambrose Grimes #: しばらく待ってからもう一度試してみてください。 もう一度やってみましたが、やはり「ウェブマネー決済システムが出金操作を拒否しました」と言われました。 Noha Mohamed Fathy Younes Badr#: 私もエラーメッセージを受け取りました。 Webmoney payment system has rejected the withdrawal operation." このエラーメッセージが表示されましたか？ Noha Mohamed Fathy Younes Badr 2025.02.03 12:46 #1403 昨日も同じメッセージが表示されましたが、今はこれです。 私はすでに何度も同じ財布を使用して成功している Noha Mohamed Fathy Younes Badr 2025.02.03 12:47 #1404 Elif Kaya #:ウェブマネーのサポートチームに問い合わせたところ、「ウェブマネー側からは何も拒否されておらず、mql5.comに問題がある」とのことだった。 もう一度やってみたが、やはり "Webmoney payment system has rejected the withdrawal operation. "と言われた。Webmoney payment system has rejected the withdrawal operation." このようなエラーが発生しましたか？ ウェブマネーを使うのは初めてですか？ Noha Mohamed Fathy Younes Badr 2025.02.03 13:13 #1405 というメッセージが表示された。Webmoneyの支払いシステムは引き出し操作を拒否しました。" Fernando Carreiro 2025.02.03 13:26 #1406 @Noha Mohamed Fathy Younes Badr #: 昨日も同じメッセージが表示されたが、今はこれだ。 ...24時間に一度だけ Noha Mohamed Fathy Younes Badr 2025.02.03 13:32 #1407 Fernando Carreiro #:...24時間に1回のみ というメッセージが表示された。ウェブマネー・ペイメント・システムが出金操作を拒否した。" Elif Kaya 2025.02.03 13:34 #1408 Noha Mohamed Fathy Younes Badr #:ウェブマネーを使うのは初めてですか？ 初めてです。 Noha Mohamed Fathy Younes Badr 2025.02.03 13:35 #1409 Elif Kaya #:初めてですが、何か心当たりは？ 以前は何度も使っていましたが、このメッセージは初めてです。 Elif Kaya 2025.02.03 13:39 #1410 Fernando Carreiro #:...24時間に1回のみ こんにちは、フェルナンド、 このエラーについてご存知ですか？ ウェブマネー側には何の問題もありません。 1...134135136137138139140141142143144145146147148...184 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
私もエラーメッセージが表示される
ウェブマネーのサポートチームに問い合わせたところ、「ウェブマネー側からは何も拒否されておらず、mql5.comに問題がある」とのことだった。
もう一度やってみましたが、やはり「ウェブマネー決済システムが出金操作を拒否しました」と言われました。
Webmoney payment system has rejected the withdrawal operation." このエラーメッセージが表示されましたか？
昨日も同じメッセージが表示されましたが、今はこれです。
私はすでに何度も同じ財布を使用して成功している
ウェブマネーのサポートチームに問い合わせたところ、「ウェブマネー側からは何も拒否されておらず、mql5.comに問題がある」とのことだった。
もう一度やってみたが、やはり "Webmoney payment system has rejected the withdrawal operation. "と言われた。
Webmoney payment system has rejected the withdrawal operation." このようなエラーが発生しましたか？
ウェブマネーを使うのは初めてですか？
...24時間に一度だけ
...24時間に1回のみ
ウェブマネーを使うのは初めてですか？
初めてです。
初めてですが、何か心当たりは？
...24時間に1回のみ
こんにちは、フェルナンド、
このエラーについてご存知ですか？
ウェブマネー側には何の問題もありません。