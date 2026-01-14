記事"MQL5.community 支払いシステム"についてのディスカッション - ページ 141

私もエラーメッセージが表示される

 

ウェブマネーのサポートチームに問い合わせたところ、「ウェブマネー側からは何も拒否されておらず、mql5.comに問題がある」とのことだった。


Ambrose Grimes #: しばらく待ってからもう一度試してみてください。

もう一度やってみましたが、やはり「ウェブマネー決済システムが出金操作を拒否しました」と言われました。

Noha Mohamed Fathy Younes Badr#: 私もエラーメッセージを受け取りました。

昨日も同じメッセージが表示されましたが、今はこれです。


私はすでに何度も同じ財布を使用して成功している

 
Elif Kaya #:

というメッセージが表示された。
Webmoneyの支払いシステムは引き出し操作を拒否しました。"
 
@Noha Mohamed Fathy Younes Badr #: 昨日も同じメッセージが表示されたが、今はこれだ。

Fernando Carreiro #:

Noha Mohamed Fathy Younes Badr #:

初めてです。

 
Elif Kaya #:

初めてですが、何か心当たりは？

以前は何度も使っていましたが、このメッセージは初めてです。
 
Fernando Carreiro #:

こんにちは、フェルナンド、

このエラーについてご存知ですか？

却下

ウェブマネー側には何の問題もありません。

