Sergey Pavlov 2010.07.05 23:25 #311 今、私も不具合があるんです・・・。再コンパイルするまでは、最後の小節がレンダリングされます。 Mykola Demko 2010.07.05 23:43 #312 Interesting:唯一の正しい方法は、とてもシンプルです。100％動作するインジケータを書き、それは「シンボル」パラメータなしで古典的に行われます、つまり、現在のシンボルと期間を使用して計算されます。その後、Expert Advisor（メカニカルワークがある場合）や電卓（NON-CALCULATING INSTRUMENTのグラフに情報を表示したい場合）でこのBASIC電卓が呼び出されます。追記そうでなければ、電卓や別の関数で追加計算をし、その結果を現在のグラフデータにリンクさせなければならないとしたら...。検討に値する提案 です。しかし、もちろん一般的な論理からすれば、右手で左耳を掻くようなものです（ただし、あなたのためではなく、開発者のためのものです）。なぜ、非ネイティブの楽器のデータを呼び出す必要があるのですか？ どうせカスタムインジケーターを作って、必要なシンボルから呼び出すのなら、一般的には「買おう」という結論になりますね。 しかし、再び、私はJPYのデータでEURの準備ができている指標を呼び出す（例えば、円には十分な履歴がありません）。 同じインディケータを探しても、この長さのデータが含まれていない場合、どのように表示されるのでしょうか？ Вы не увидите здесь кода, написанного по принципам объектно-ориентированного программирования — это слишком серьезная тема для того, чтобы просто быть упомянутой в контексте как дополнительная вкусность для кодописателей. В этой статье остановимся подробней на индикаторах, их строении, отображении, видах, а также особенностях их написания по сравнению с MQL4. Sergey Pavlov 2010.07.05 23:59 #313 ここで、実行可能な選択肢を紹介します。#property indicator_separate_window #property indicator_buffers 1 #property indicator_plots 1 //--- plot LRma #property indicator_label1 "LRma" #property indicator_type1 DRAW_LINE #property indicator_color1 Red #property indicator_style1 STYLE_SOLID #property indicator_width1 1 input string symbol ="EURJPY"; input int MA_Period =25; // период MA input int MA_shift =0; // сдвиг индикатора input ENUM_APPLIED_PRICE price =PRICE_OPEN; // тип цены //--- indicator buffers double LRma[],L[],S[],iPoint,iiMA; int Lwma,Sma;// Хендлы машек //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { //--- indicator buffers mapping SetIndexBuffer(0,LRma,INDICATOR_DATA); Lwma=iMA(symbol,0,MA_Period+1,MA_shift,MODE_LWMA,price); Sma=iMA(symbol,0,MA_Period+1,MA_shift,MODE_SMA,price); iPoint=1.0/SymbolInfoDouble(symbol,SYMBOL_POINT); iiMA=1.0/MA_Period; IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,"LRma_symbol_"+symbol); //--- int count=(int)SeriesInfoInteger(symbol,0,SERIES_BARS_COUNT); while(BarsCalculated(Lwma)<count){} while(BarsCalculated(Sma)<count){} ArraySetAsSeries(L,true); ArraySetAsSeries(S,true); ArraySetAsSeries(LRma,true); return(0); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator iteration function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnCalculate(const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { //--- int count=rates_total-prev_calculated; if(count>1)count=(int)SeriesInfoInteger(symbol,0,SERIES_BARS_COUNT); if(count==0)count=1; while(BarsCalculated(Lwma)<count){} while(BarsCalculated(Sma)<count){} if(CopyBuffer(Lwma,0,0,count,L)!=-1) { if(CopyBuffer(Sma,0,0,count,S)!=-1) { for(int i=0;i<MathMin(ArraySize(LRma),ArraySize(L));i++) LRma[i]=(L[i]-S[i])*6*iPoint*iiMA; } } //--- return value of prev_calculated for next call return(rates_total); } //+------------------------------------------------------------------+ Prival 2010.07.06 00:22 #314 もうひとつ、頭の痛いことを付け加えればいい。インジケータがあるチャート上にあるが、 が別のチャートのものである場合、バーの数が異なる可能性があることを考慮する必要があります。 バーの本数が 異なる場合があること。 、すでに考慮されていると思います。 ある楽器の履歴の25本が月曜日で、別の楽器の履歴が金曜日であることを考慮に入れてください。 最初の2つの問題を解決しても、ある楽器では新しい小節がすでに始まっていて、別の楽器ではまだ始まっていないという、時間による同期が残っています......。 このインジケータは、新しいティックの到着時にのみ動作します。つまり、 数ティックのチャート上でハングアップした場合、他のチャートの0バーが問題となります...。 もし、0本のバーを数えるのをやめて、完了したものだけを数えるようにしたら、さらにいくつかの落とし穴がありそうです...。 Mykola Demko 2010.07.06 00:41 #315 嬉しいお言葉をありがとうございます :o) Prival 2010.07.06 01:16 #316 バグです。説明ATSは常にマーケットにある（ダブルロット0.2によるロールオーバー）テストモード 全チックすべてが正常です。 テストモード、価格を開くことによって。 同じ作品。 なぜか2つの取引に分かれてしまう。表示方法が悪いだけかもしれないが、そんなことはないはずだ。 Alexandr2385 2010.07.06 01:17 #317 こんにちは、私はMT5ターミナルで深刻な問題を抱えています。ターミナルを起動すると、価格線（ビッド）だけが動き、ローソク足（バー）は描画・変化していません。それゆえ、チャートを変えることなく価格が動くのです。この問題はどうすれば解決できるのでしょうか？実際、MT4ではすべて正常に動作していますよ。ターミナルを再インストールしてみましたが、ダメでしたいくつかのブローカーでこのような問題が発生したのですが、このような場合どうしたらよいか教えてください。 どなたか開発者の方で、この質問に答えられる方はいらっしゃいますか？それとも別のスレッドで聞いた方がいいのでしょうか？ Николай 2010.07.06 01:37 #318 +1 私も同じものを見たことがありますが、今は正常に動作しているようなので、修正されたのでしょう Alexandr2385 2010.07.06 02:26 #319 ああ、不思議なことに、今はもうないんだ、いつまであるのかわからないけど......。 削除済み 2010.07.06 04:46 #320 穴や歴史の問題については、私も同感です。正常な動作と周期の同期がとれていれば、新しいバーは（論理的には）同時に開始されるはずですが...。
バグです。説明ATSは常にマーケットにある（ダブルロット0.2によるロールオーバー）
テストモード 全チックすべてが正常です。
テストモード、価格を開くことによって。 同じ作品。
なぜか2つの取引に分かれてしまう。表示方法が悪いだけかもしれないが、そんなことはないはずだ。
こんにちは、私はMT5ターミナルで深刻な問題を抱えています。ターミナルを起動すると、価格線（ビッド）だけが動き、ローソク足（バー）は描画・変化していません。それゆえ、チャートを変えることなく価格が動くのです。この問題はどうすれば解決できるのでしょうか？実際、MT4ではすべて正常に動作していますよ。ターミナルを再インストールしてみましたが、ダメでしたいくつかのブローカーでこのような問題が発生したのですが、このような場合どうしたらよいか教えてください。
どなたか開発者の方にお答えいただけないでしょうか。それとも別のスレッドで聞いた方がいいのでしょうか？
+1 私も同じものを見たことがありますが、今は正常に動作しているようなので、修正されたのでしょう
ああ、不思議なことに、今はもうないんだ、いつまであるのかわからないけど......。
穴や歴史の問題については、私も同感です。
正常な動作と周期の同期がとれていれば、新しいバーは（論理的には）同時に開始されるはずですが...。