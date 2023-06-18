エラー、バグ、質問 - ページ 332 1...325326327328329330331332333334335336337338339...3185 新しいコメント vda 2011.03.11 11:23 #3311 stringo:Perev_handleのチェックとどう関係があるのでしょうか？ そして、return(suk)を関数の最後の行に移動させます。プリント後 非常に杜撰なコード なんだ...誤字...、修正された、暗号の失敗の理由は？ Slava 2011.03.11 11:25 #3312 その場合、問題を再現するために必要な最低限のコードをスクリプトやエキスパートという形で提供してください。 私たちのチェックでは、問題は明らかになりません。整数値の書き込み、読み出しが正常に行われる。 vda 2011.03.11 11:45 #3313 やったぞ！コードではなく、ミステリーなんです。必要そうな人、ここにいますよ。 (boolがないと動かないようにした) //+==================================================================+ // Читаем что записано; double ReadPer () { Per_handle= FileOpen("per.bin",FILE_READ|FILE_BIN); if(Per_handle<0) { double suk=FileReadDouble(Per_handle); Print("ЧИтаем запись Неоткрывается FileIsExist= ",FileIsExist("per.bin",0),"suk=",suk); } double suk=FileReadDouble(Per_handle); FileClose(Per_handle); Print("ЧИтаем запись...suk=",suk); return (suk); } //+==================================================================+ bool WritePer () { Per_handle= FileOpen("per.bin", FILE_WRITE|FILE_BIN); if(Per_handle<0) { Print("Записываем Неоткрывается :-) per.bin"); } double raz=SpBuffer[0]; FileWriteDouble(Per_handle,raz); Print("Записываем ...raz=",raz); FileClose(Per_handle); return(0); } Konstantin Gruzdev 2011.03.11 12:04 #3314 vdv2001:質問：タイムラインを無効にする方法、可能であれば、それが不可能な場合は、開発者に頼んで有効にしてください。 賛成メイングラフにこのオプションを付けてほしい。例えば、"Graph " オブジェクトでは、そのような可能 性があります。 Aleksandr Chugunov 2011.03.11 12:07 #3315 Lizar: 賛成メイングラフにこのオプションを付けてほしい。例えば、"Graph " オブジェクトには、そのような可能 性があります。 У!私も必要です! --- 2011.03.11 13:55 #3316 では、価格体系も同様です。幅が広く、場所を取るため...。 削除済み 2011.03.11 14:13 #3317 端末をバカにしたいだけだろ :)マジで開発者の方、「OHLCを表示する」チェックボックスに時間と価格の表示を追加してください（もしくは下の新しいチェックボックスをチェックしてください）。これらの変更後、チャートがどのようにスケーリングされるのか、また、なぜ単純な色の変更（オプションとして）を使用しないのか、まだ理解できません。個人的にもう一つ質問があります。 最後に、「Expert Advisorの手動確認」と「DLLの手動確認」の2つのチェックボックスを（MT4と同じように）作ってください。 --- 2011.03.11 14:17 #3318 Interesting:端末をバカにしたいだけだろ :)マジで開発者なら、時間と価格の表示を「OHLCを表示する」に追従させてくださいよ。おっと、そんなエッチな提案をしてはいけませんね。後で積み重ねてカスタマイズできなくなりますよ。これらの変更後、チャートがどのようにスケーリングされるのか、また、なぜ単純な色の変更（オプションとして）を使用しないのか、まだ理解していないのです。しかし、例えば私にとっては、この目盛りが意味もなく空いたスペースを占領して邪魔なのです、特に値段は。 削除済み 2011.03.11 14:34 #3319 sergeev:やんちゃな提案するなよ。 後でまとめて設定できなくなるだろ。1) OHLCラインを自分で書いてみたらどうでしょう？2）なぜ文章全体を引用しなかったのか、どこに括弧をつけたのか？それはともかく、提案するのが私たちの仕事、断るのが相手の仕事ですからね) Aleksandr Chugunov 2011.03.11 14:35 #3320 Interesting:端末をバカにしたいだけだろ :)マジで開発者の方、「OHLCを表示する」チェックボックスに時間と価格の表示を追加してください（もしくは下の新しいチェックボックスをチェックしてください）。これらの変更後、チャートがどのようにスケーリングされるのか、また、なぜ単純な色の変更が（オプションとして）使用されないのか、まだ理解していません。個人的にもう一つ質問があるのですが、最終的に「Expert Advisorの手動確認」と「DLLの手動確認」の2つのチェックボックスを（MT4でそうであったように）作ってください。実際の例赤で示したのは、何も置かない場所です。 1...325326327328329330331332333334335336337338339...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
Perev_handleのチェックとどう関係があるのでしょうか？
そして、return(suk)を関数の最後の行に移動させます。プリント後
非常に杜撰なコード
その場合、問題を再現するために必要な最低限のコードをスクリプトやエキスパートという形で提供してください。
私たちのチェックでは、問題は明らかになりません。整数値の書き込み、読み出しが正常に行われる。
やったぞ！コードではなく、ミステリーなんです。必要そうな人、ここにいますよ。
(boolがないと動かないようにした)
質問：タイムラインを無効にする方法、可能であれば、それが不可能な場合は、開発者に頼んで有効にしてください。
賛成メイングラフにこのオプションを付けてほしい。例えば、"Graph " オブジェクトには、そのような可能 性があります。
端末をバカにしたいだけだろ :)
マジで開発者の方、「OHLCを表示する」チェックボックスに時間と価格の表示を追加してください（もしくは下の新しいチェックボックスをチェックしてください）。
これらの変更後、チャートがどのようにスケーリングされるのか、また、なぜ単純な色の変更（オプションとして）を使用しないのか、まだ理解できません。
個人的にもう一つ質問があります。 最後に、「Expert Advisorの手動確認」と「DLLの手動確認」の2つのチェックボックスを（MT4と同じように）作ってください。
端末をバカにしたいだけだろ :)
マジで開発者なら、時間と価格の表示を「OHLCを表示する」に追従させてくださいよ。
おっと、そんなエッチな提案をしてはいけませんね。後で積み重ねてカスタマイズできなくなりますよ。
これらの変更後、チャートがどのようにスケーリングされるのか、また、なぜ単純な色の変更（オプションとして）を使用しないのか、まだ理解していないのです。
しかし、例えば私にとっては、この目盛りが意味もなく空いたスペースを占領して邪魔なのです、特に値段は。
やんちゃな提案するなよ。 後でまとめて設定できなくなるだろ。
1) OHLCラインを自分で書いてみたらどうでしょう？
2）なぜ文章全体を引用しなかったのか、どこに括弧をつけたのか？
それはともかく、提案するのが私たちの仕事、断るのが相手の仕事ですからね)
端末をバカにしたいだけだろ :)
マジで開発者の方、「OHLCを表示する」チェックボックスに時間と価格の表示を追加してください（もしくは下の新しいチェックボックスをチェックしてください）。
これらの変更後、チャートがどのようにスケーリングされるのか、また、なぜ単純な色の変更が（オプションとして）使用されないのか、まだ理解していません。
個人的にもう一つ質問があるのですが、最終的に「Expert Advisorの手動確認」と「DLLの手動確認」の2つのチェックボックスを（MT4でそうであったように）作ってください。
実際の例
赤で示したのは、何も置かない場所です。