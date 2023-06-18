エラー、バグ、質問 - ページ 332

stringo:

Perev_handleのチェックとどう関係があるのでしょうか？

そして、return(suk)を関数の最後の行に移動させます。プリント後

非常に杜撰なコード

なんだ...誤字...、修正された、暗号の失敗の理由は？
 

その場合、問題を再現するために必要な最低限のコードをスクリプトやエキスパートという形で提供してください。

私たちのチェックでは、問題は明らかになりません。整数値の書き込み、読み出しが正常に行われる。

 

やったぞ！コードではなく、ミステリーなんです。必要そうな人、ここにいますよ。

(boolがないと動かないようにした)

//+==================================================================+
// Читаем что записано;
double ReadPer ()
{
     Per_handle= FileOpen("per.bin",FILE_READ|FILE_BIN);
     if(Per_handle<0)
       {
        double suk=FileReadDouble(Per_handle);
        Print("ЧИтаем запись Неоткрывается FileIsExist= ",FileIsExist("per.bin",0),"suk=",suk);
       }
     double suk=FileReadDouble(Per_handle);
     FileClose(Per_handle);
     Print("ЧИтаем запись...suk=",suk);
     return (suk);
}
//+==================================================================+
bool WritePer ()
{
     Per_handle= FileOpen("per.bin", FILE_WRITE|FILE_BIN);
     if(Per_handle<0)
       {
        Print("Записываем Неоткрывается :-) per.bin");
       }
     double raz=SpBuffer[0];
     FileWriteDouble(Per_handle,raz); 
     Print("Записываем ...raz=",raz);
     FileClose(Per_handle);
     return(0); 
}
 
vdv2001:

質問：タイムラインを無効にする方法、可能であれば、それが不可能な場合は、開発者に頼んで有効にしてください。

賛成メイングラフにこのオプションを付けてほしい。例えば、"Graph " オブジェクトでは、そのような可能 性があります。
 
У!私も必要です!
 
では、価格体系も同様です。幅が広く、場所を取るため...。
削除済み  

端末をバカにしたいだけだろ :)

マジで開発者の方、「OHLCを表示する」チェックボックスに時間と価格の表示を追加してください（もしくは下の新しいチェックボックスをチェックしてください）。

これらの変更後、チャートがどのようにスケーリングされるのか、また、なぜ単純な色の変更（オプションとして）を使用しないのか、まだ理解できません。


個人的にもう一つ質問があります。 最後に、「Expert Advisorの手動確認」と「DLLの手動確認」の2つのチェックボックスを（MT4と同じように）作ってください。

 
おっと、そんなエッチな提案をしてはいけませんね。後で積み重ねてカスタマイズできなくなりますよ。

これらの変更後、チャートがどのようにスケーリングされるのか、また、なぜ単純な色の変更（オプションとして）を使用しないのか、まだ理解していないのです。

しかし、例えば私にとっては、この目盛りが意味もなく空いたスペースを占領して邪魔なのです、特に値段は。

削除済み  
sergeev:

やんちゃな提案するなよ。 後でまとめて設定できなくなるだろ。


1) OHLCラインを自分で書いてみたらどうでしょう？

2）なぜ文章全体を引用しなかったのか、どこに括弧をつけたのか？

それはともかく、提案するのが私たちの仕事、断るのが相手の仕事ですからね)

 
個人的にもう一つ質問があるのですが、最終的に「Expert Advisorの手動確認」と「DLLの手動確認」の2つのチェックボックスを（MT4でそうであったように）作ってください。


実際の例

赤で示したのは、何も置かない場所です。

