Yedelkin:
いや、私が理解したところでは、「テスターの始値で、ティックを考慮した取引をする方法」が提示されたのですね。テスターにそのようなオプションが必要なのですね。 あなたのコードを少し完成させて、M1 OHLCモードで実行すれば、その動作結果を再現できます（例えば、テスト用のオプション/スイッチをエキスパートで導入）... "all ticks" モードで実行することも可能です。

旧モードのまま、新モードを追加すればいいのでは？

何をどうすればいいのか、ごちゃごちゃ考える必要がなくなります。履歴の同期で十分な問題があるので、自分の注文がどの価格で発動されるかを考える必要はないのですが...。

 
Interesting:

なーんだ、新しい質問しないでよ :)私の解釈では）提案された方法を理解されたのでしょうか？
 
papaklass:

品質面では、"オールティック "モードは合わないのでしょうか？

すべてのティックは正確で長いです。私が保持することを提案するものは、次のビルドで登場する非常に良い品質と速度の間の中間です。

特に、私の始値 通過は、全ティックモードとほぼ同じですが、スピードは速くなっています。クラウドで全ティックの最適化を実行すると、そこではバランスが足りません。

面白いですね

また、古いモードを残したまま、新しいモードを追加するのはいかがなものでしょうか。

応援しています!
2次元の配列があり、最後の列を1列分後ろにずらす必要があります。

Prev---オリジナル二次元

デル---サービス二次元

ArrayCopy(Del,Prev,0,0,-1);
ArrayCopy(Prev,Del,0,0,Index-2);
ArrayCopy(Prev,Del,Index-1,Index-1)。


うまくいったかな？

 

Happy New Build!)))

なぜ、ヘルプを 更新しなかったのですか？もっと詳しく知りたい。))特に、カスタムフレームとは何なのかが明確ではありません。

 
最適化結果の操作」を参照してください。事例を追加する予定です。
 
Rosh:

最適化結果の操作」を参照してください。事例を追加する予定です。

ありがとうございます。

//---

Opera ブラウザでは、リストの右と左にあるフォーラムのインジケータが完全に表示されません。

 

ビルド619。今までずっと続いていたテストが、11%で着実に割り込んでくる。

2012.03.24 00:55:15 Core 1 connection closed
2012.03.24 00:54:26 Core 1 log file "C:\Program FilesMetaTrader 5TesterAgent-127.0.0.1-3003logs╱20120324.log" written
2012.03.24 00:55:15 Core 1 log file "C:╱Phase1.0.0" 2012.03.24 00:54:26 Core 1 stopped on 11% of testing interval
2012.03.24 00:54:26 Core 1 2011.01.24 23:00:00 OnTimer: LastTickReceived = 2011.01.24 23:00:00
、2012.01.24 23:00:00 に停止しました。03.24 00:54:26 Core 1 456654848 bytes not available
2012.03.24 00:54:25 Core 1 2011.01.24 22:03:01CTrade::PositionOpen: Instant sell 0.10 EURJPY at 112.0 EURJPY at 112.0 EURJPY at 112.516 sl: 113.516 tp: 104.416 [112.516 で終了]
2012.03.24 00:54:25 Core 1 2011.01.24 22:03:01 112.516 で 0.10 EURJPY の売り注文 [#297 sell 0.10 EURJPY at 112.516]

 

その様子は、むしろ滑稽です。

春のアゲインスト、マーチンを追いかけて。というのも、私自身、なかなか機会がないのです。

私は、奇跡が起こり、聖杯が与えられると素朴に信じて、3000円の初回入金をしています。利益と最小ドローダウンを最適化し、最適化を実行 しました。その結果、資金不足のためにポジションがロールオーバーされなかったことがあり、そのことはログに記録されています。その後、TPによってポジションがクローズされた。ジャーナルにはたくさんのエントリーがあるので、エラーのあるエントリーは履歴に残り、私はそれを見ることができませんでした。フォワードテスト後、ボスに駆け寄り、顔面騎乗をしそうになった。

Metakvot様、テスターのタブを追加するための大きな要求は、唯一のバグを書かれる、時には、私の場合のように、彼らは一般的なジャーナルのシングルとよくマスクされます。もちろん、ポーズを開く前にそのようなにおいはしないとは思いますが、すべてをチェックする必要がありますが、スケルトン戦略ミサイルとドライブを書いたときに同意する、エラーチェックは、すでにデバッグ、手直し、数回書き直されたコードを肥大化する以外にも、小さなチェックにはあまり良いことではありません。

 

インジケータハンドルを知っているスクリプトが、バッファ番号からインジケータバッファの名前を取得するにはどうしたらよいでしょうか。

