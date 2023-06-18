エラー、バグ、質問 - ページ 678 1...671672673674675676677678679680681682683684685...3185 新しいコメント 削除済み 2012.03.23 08:36 #6771 Yedelkin: いや、私が理解したところでは、「テスターの始値で、ティックを考慮した取引をする方法」が提示されたのですね。テスターにそのようなオプションが必要なのですね。 あなたのコードを少し完成させて、M1 OHLCモードで実行すれば、その動作結果を再現できます（例えば、テスト用のオプション/スイッチをエキスパートで導入）... "all ticks" モードで実行することも可能です。旧モードのまま、新モードを追加すればいいのでは？何をどうすればいいのか、ごちゃごちゃ考える必要がなくなります。履歴の同期で十分な問題があるので、自分の注文がどの価格で発動されるかを考える必要はないのですが...。 Yedelkin 2012.03.23 08:44 #6772 Interesting: 古いモードはそのままに、新しいモードを追加するのはいかがでしょうか。 なーんだ、新しい質問しないでよ :)私の解釈では）提案された方法を理解されたのでしょうか？ Konstantin Chernov 2012.03.23 08:53 #6773 papaklass:品質面では、"オールティック "モードは合わないのでしょうか？すべてのティックは正確で長いです。私が保持することを提案するものは、次のビルドで登場する非常に良い品質と速度の間の中間です。特に、私の始値 通過は、全ティックモードとほぼ同じですが、スピードは速くなっています。クラウドで全ティックの最適化を実行すると、そこではバランスが足りません。面白いですね。また、古いモードを残したまま、新しいモードを追加するのはいかがなものでしょうか。ごちゃごちゃと何をどのように作るか考えなくていいのです。履歴の同期で十分な問題があるので、自分の注文がどの価格で発動されるかを考える必要はないのですが......。 応援しています! Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы индикаторов / Ценовые константы www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы индикаторов / Ценовые константы - Документация по MQL5 Denis Timoshin 2012.03.23 09:39 #6774 2次元の配列があり、最後の列を1列分後ろにずらす必要があります。 Prev---オリジナル二次元 デル---サービス二次元 ArrayCopy(Del,Prev,0,0,-1); ArrayCopy(Prev,Del,0,0,Index-2); ArrayCopy(Prev,Del,Index-1,Index-1)。 うまくいったかな？ Anatoli Kazharski 2012.03.23 17:44 #6775 Happy New Build!)))なぜ、ヘルプを 更新しなかったのですか？もっと詳しく知りたい。))特に、カスタムフレームとは何なのかが明確ではありません。 Rashid Umarov 2012.03.23 17:56 #6776 最適化結果の操作」を参照してください。事例を追加する予定です。 Anatoli Kazharski 2012.03.23 18:10 #6777 Rosh: 最適化結果の操作」を参照してください。事例を追加する予定です。ありがとうございます。//---Opera ブラウザでは、リストの右と左にあるフォーラムのインジケータが完全に表示されません。 Andrey Sharov 2012.03.23 22:05 #6778 ビルド619。今までずっと続いていたテストが、11%で着実に割り込んでくる。 2012.03.24 00:55:15 Core 1 connection closed 2012.03.24 00:54:26 Core 1 log file "C:\Program FilesMetaTrader 5TesterAgent-127.0.0.1-3003logs╱20120324.log" written 2012.03.24 00:55:15 Core 1 log file "C:╱Phase1.0.0" 2012.03.24 00:54:26 Core 1 stopped on 11% of testing interval 2012.03.24 00:54:26 Core 1 2011.01.24 23:00:00 OnTimer: LastTickReceived = 2011.01.24 23:00:00、2012.01.24 23:00:00 に停止しました。03.24 00:54:26 Core 1 456654848 bytes not available 2012.03.24 00:54:25 Core 1 2011.01.24 22:03:01CTrade::PositionOpen: Instant sell 0.10 EURJPY at 112.0 EURJPY at 112.0 EURJPY at 112.516 sl: 113.516 tp: 104.416 [112.516 で終了] 2012.03.24 00:54:25 Core 1 2011.01.24 22:03:01 112.516 で 0.10 EURJPY の売り注文 [#297 sell 0.10 EURJPY at 112.516] 。 Errors, bugs, questions エキスパート: Exp_CoeffofLine_true HELP!: Invalid stop loss Alexey 2012.03.24 05:27 #6779 その様子は、むしろ滑稽です。春のアゲインスト、マーチンを追いかけて。というのも、私自身、なかなか機会がないのです。私は、奇跡が起こり、聖杯が与えられると素朴に信じて、3000円の初回入金をしています。利益と最小ドローダウンを最適化し、最適化を実行 しました。その結果、資金不足のためにポジションがロールオーバーされなかったことがあり、そのことはログに記録されています。その後、TPによってポジションがクローズされた。ジャーナルにはたくさんのエントリーがあるので、エラーのあるエントリーは履歴に残り、私はそれを見ることができませんでした。フォワードテスト後、ボスに駆け寄り、顔面騎乗をしそうになった。Metakvot様、テスターのタブを追加するための大きな要求は、唯一のバグを書かれる、時には、私の場合のように、彼らは一般的なジャーナルのシングルとよくマスクされます。もちろん、ポーズを開く前にそのようなにおいはしないとは思いますが、すべてをチェックする必要がありますが、スケルトン戦略ミサイルとドライブを書いたときに同意する、エラーチェックは、すでにデバッグ、手直し、数回書き直されたコードを肥大化する以外にも、小さなチェックにはあまり良いことではありません。 Serge 2012.03.24 11:45 #6780 インジケータハンドルを知っているスクリプトが、バッファ番号からインジケータバッファの名前を取得するにはどうしたらよいでしょうか。 1...671672673674675676677678679680681682683684685...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
いや、私が理解したところでは、「テスターの始値で、ティックを考慮した取引をする方法」が提示されたのですね。テスターにそのようなオプションが必要なのですね。 あなたのコードを少し完成させて、M1 OHLCモードで実行すれば、その動作結果を再現できます（例えば、テスト用のオプション/スイッチをエキスパートで導入）... "all ticks" モードで実行することも可能です。
旧モードのまま、新モードを追加すればいいのでは？
何をどうすればいいのか、ごちゃごちゃ考える必要がなくなります。履歴の同期で十分な問題があるので、自分の注文がどの価格で発動されるかを考える必要はないのですが...。
古いモードはそのままに、新しいモードを追加するのはいかがでしょうか。
品質面では、"オールティック "モードは合わないのでしょうか？
すべてのティックは正確で長いです。私が保持することを提案するものは、次のビルドで登場する非常に良い品質と速度の間の中間です。
特に、私の始値 通過は、全ティックモードとほぼ同じですが、スピードは速くなっています。クラウドで全ティックの最適化を実行すると、そこではバランスが足りません。
また、古いモードを残したまま、新しいモードを追加するのはいかがなものでしょうか。
ごちゃごちゃと何をどのように作るか考えなくていいのです。履歴の同期で十分な問題があるので、自分の注文がどの価格で発動されるかを考える必要はないのですが......。
2次元の配列があり、最後の列を1列分後ろにずらす必要があります。
Prev---オリジナル二次元
デル---サービス二次元
ArrayCopy(Del,Prev,0,0,-1);
ArrayCopy(Prev,Del,0,0,Index-2);
ArrayCopy(Prev,Del,Index-1,Index-1)。
うまくいったかな？
Happy New Build!)))
なぜ、ヘルプを 更新しなかったのですか？もっと詳しく知りたい。))特に、カスタムフレームとは何なのかが明確ではありません。
最適化結果の操作」を参照してください。事例を追加する予定です。
ありがとうございます。
//---
Opera ブラウザでは、リストの右と左にあるフォーラムのインジケータが完全に表示されません。
ビルド619。今までずっと続いていたテストが、11%で着実に割り込んでくる。
2012.03.24 00:55:15 Core 1 connection closed
2012.03.24 00:54:26 Core 1 log file "C:\Program FilesMetaTrader 5TesterAgent-127.0.0.1-3003logs╱20120324.log" written
2012.03.24 00:55:15 Core 1 log file "C:╱Phase1.0.0" 2012.03.24 00:54:26 Core 1 stopped on 11% of testing interval
2012.03.24 00:54:26 Core 1 2011.01.24 23:00:00 OnTimer: LastTickReceived = 2011.01.24 23:00:00
、2012.01.24 23:00:00 に停止しました。03.24 00:54:26 Core 1 456654848 bytes not available
2012.03.24 00:54:25 Core 1 2011.01.24 22:03:01CTrade::PositionOpen: Instant sell 0.10 EURJPY at 112.0 EURJPY at 112.0 EURJPY at 112.516 sl: 113.516 tp: 104.416 [112.516 で終了]
2012.03.24 00:54:25 Core 1 2011.01.24 22:03:01 112.516 で 0.10 EURJPY の売り注文 [#297 sell 0.10 EURJPY at 112.516]
。
その様子は、むしろ滑稽です。
春のアゲインスト、マーチンを追いかけて。というのも、私自身、なかなか機会がないのです。
私は、奇跡が起こり、聖杯が与えられると素朴に信じて、3000円の初回入金をしています。利益と最小ドローダウンを最適化し、最適化を実行 しました。その結果、資金不足のためにポジションがロールオーバーされなかったことがあり、そのことはログに記録されています。その後、TPによってポジションがクローズされた。ジャーナルにはたくさんのエントリーがあるので、エラーのあるエントリーは履歴に残り、私はそれを見ることができませんでした。フォワードテスト後、ボスに駆け寄り、顔面騎乗をしそうになった。
Metakvot様、テスターのタブを追加するための大きな要求は、唯一のバグを書かれる、時には、私の場合のように、彼らは一般的なジャーナルのシングルとよくマスクされます。もちろん、ポーズを開く前にそのようなにおいはしないとは思いますが、すべてをチェックする必要がありますが、スケルトン戦略ミサイルとドライブを書いたときに同意する、エラーチェックは、すでにデバッグ、手直し、数回書き直されたコードを肥大化する以外にも、小さなチェックにはあまり良いことではありません。
インジケータハンドルを知っているスクリプトが、バッファ番号からインジケータバッファの名前を取得するにはどうしたらよいでしょうか。