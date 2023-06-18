エラー、バグ、質問 - ページ 626

そんな問いかけ。
座談会トレードがあった。そして、浅いBuyの出口。売りと買いの1行目で間違いないです。
また、買いポジションと売りポジションを結ぶ2本目の線が不鮮明です。なぜ、まったくつながらないのでしょうか？


 
sergeev:

共通の位置識別子を 持つ。
 
というのは理解できる。でも、なぜか新しい村がつながっている非実在バイはおもしろくない。LINEのコメントも意味不明だし。
by(out)は最初の村(in)を指していますが、新しい村(in)はそのbyeとはあまり関係ありません。 一般的に、このラインは論理的にのみ機能し、明確な目的があるわけではありません。そして、混乱を招く認識しかできません。

 
MQL5のstdlib.mqh, WinUser32.mqh, stderror.mqhのようなライブラリの類似品はありますか？特に、PostMessageA関数に興味があります。ありがとうございました。
 
PostMessageA は MQL ではありません。user32.dllからWinAPIをインポート したものです。


MQL5のみWエンディングが必要です。

 

EAをチャートに貼り付けようとすると、ログブックにInvalid EX5 fileと表示され、EAがアンロードされる。これはどういうことでしょうか？


もう少し詳しく教えてください。
 
Expert Advisorを書き、まとめたところです。チャートの上にマウスを置いただけで、エキスパートのプロパティウィンドウが表示され、その名前がチャート上に表示されます（右上隅）。プロパティのAllow import dllにチェックを入れてokを押すと、ジャーナルに 2012.01.28 12:54:48 Thinker Invalid EX5 file とメッセージが表示され、EAが一瞬でアンロード されます。他のEAは問題なく動作しています。
理解することができます。端末のOSとビルドは？
 
kernel32.dllとuser32.dllの2つのDLLをインポートしてダウンロードする。

#import "user32.dll"
  int PostMessageW(int hWnd,int Msg,int wParam,int lParam);
#import

OS windows 7 home basic, 端末について Version: 5.00 Build 574.別のEAから、同じライブラリから全く同じ関数を同じようにロードし、すべてが期待通りにうまく動作しました。

