エラー、バグ、質問 - ページ 626

2012.01.26 15:59 #6251
そんな問いかけ。

座談会トレードがあった。そして、浅いBuyの出口。売りと買いの1行目で間違いないです。

また、買いポジションと売りポジションを結ぶ2本目の線が不鮮明です。なぜ、まったくつながらないのでしょうか？

Anton 2012.01.26 16:37 #6252
sergeev:
そんな問いかけ。

座談会トレードがあった。そして、浅いBuyの出口。売りと買いの1行目で間違いないです。

また、買いポジションと売りポジションを結ぶ2本目の線が不鮮明です。なぜ、まったくつながらないのでしょうか？

共通の位置識別子を 持つ。

2012.01.26 17:21 #6253
antt:
これらは共通の位置識別子を 持つ。

というのは理解できる。でも、なぜか新しい村がつながっている非実在バイはおもしろくない。LINEのコメントも意味不明だし。

by(out)は最初の村(in)を指していますが、新しい村(in)はそのbyeとはあまり関係ありません。 一般的に、このラインは論理的にのみ機能し、明確な目的があるわけではありません。そして、混乱を招く認識しかできません。

Владимир 2012.01.26 18:05 #6254
MQL5のstdlib.mqh, WinUser32.mqh, stderror.mqhのようなライブラリの類似品はありますか？特に、PostMessageA関数に興味があります。ありがとうございました。

2012.01.26 20:19 #6255
Druide:
MQL5のstdlib.mqh, WinUser32.mqh, stderror.mqhのようなライブラリの類似品はありますか？特にPostMessageA関数が気になるのですが。ありがとうございました。

PostMessageA は MQL ではありません。user32.dllからWinAPIをインポート したものです。MQL5のみWエンディングが必要です。

Владимир 2012.01.28 08:46 #6256
EAをチャートに貼り付けようとすると、ログブックにInvalid EX5 fileと表示され、EAがアンロードされる。これはどういうことでしょうか？

削除済み 2012.01.28 09:28 #6257
Druide:
EAをチャートに貼り付けようとすると、ログブックにInvalid EX5 fileと表示され、EAがアンロードされる。これはどういうことでしょうか？

もう少し詳しく教えてください。

Владимир 2012.01.28 10:41 #6258
Interesting:
もう少し具体的に教えてください。

Expert Advisorを書き、まとめたところです。チャートの上にマウスを置いただけで、エキスパートのプロパティウィンドウが表示され、その名前がチャート上に表示されます（右上隅）。プロパティのAllow import dllにチェックを入れてokを押すと、ジャーナルに 2012.01.28 12:54:48 Thinker Invalid EX5 file とメッセージが表示され、EAが一瞬でアンロード されます。他のEAは問題なく動作しています。

削除済み 2012.01.28 11:12 #6259
Druide:
Expert Advisorを書き、まとめたところです。チャート上にマウスカーソルを置くと、Expert Advisorのプロパティウィンドウが表示され、その名前がチャート上（右上）に表示されます。プロパティのAllow to import dllに チェックを入れてokを押すと、ジャーナルに 2012.01.28 12:54:48 Thinker Invalid EX5 file とメッセージが表示され、EAが一瞬でアンロード されます。他のEAは問題なく動作しています。

理解することができます。端末のOSとビルドは？

Владимир 2012.01.28 11:43 #6260
Interesting:
理解することができます。どのDLLをどのようにロードしようとしているのか？ どのOSでどのようなビルドのターミナルなのか？

kernel32.dllとuser32.dllの2つのDLLをインポートしてダウンロードする。
#import "user32.dll"
int PostMessageW(int hWnd,int Msg,int wParam,int lParam);
#import

OS windows 7 home basic, 端末について Version: 5.00 Build 574.別のEAから、同じライブラリから全く同じ関数を同じようにロードし、すべてが期待通りにうまく動作しました。
これらは共通の位置識別子を 持つ。
というのは理解できる。でも、なぜか新しい村がつながっている非実在バイはおもしろくない。LINEのコメントも意味不明だし。
by(out)は最初の村(in)を指していますが、新しい村(in)はそのbyeとはあまり関係ありません。 一般的に、このラインは論理的にのみ機能し、明確な目的があるわけではありません。そして、混乱を招く認識しかできません。
MQL5のstdlib.mqh, WinUser32.mqh, stderror.mqhのようなライブラリの類似品はありますか？特にPostMessageA関数が気になるのですが。ありがとうございました。
PostMessageA は MQL ではありません。user32.dllからWinAPIをインポート したものです。
MQL5のみWエンディングが必要です。
Expert Advisorを書き、まとめたところです。チャート上にマウスカーソルを置くと、Expert Advisorのプロパティウィンドウが表示され、その名前がチャート上（右上）に表示されます。プロパティのAllow to import dllに チェックを入れてokを押すと、ジャーナルに 2012.01.28 12:54:48 Thinker Invalid EX5 file とメッセージが表示され、EAが一瞬でアンロード されます。他のEAは問題なく動作しています。
理解することができます。どのDLLをどのようにロードしようとしているのか？ どのOSでどのようなビルドのターミナルなのか？
kernel32.dllとuser32.dllの2つのDLLをインポートしてダウンロードする。
OS windows 7 home basic, 端末について Version: 5.00 Build 574.別のEAから、同じライブラリから全く同じ関数を同じようにロードし、すべてが期待通りにうまく動作しました。