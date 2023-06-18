エラー、バグ、質問 - ページ 565

VovkaSOL:
こんにちは、多変数を書き始めた、私はiMAを呼び出す、実際の貿易のいくつかの理由ですべてがうまく機能する、私はテスターで実行するとすぐにエラー専門家は、指標の[4804]をロードできないため移動平均、非常に明確ではない、私はインターネット上でもっともらしい答えを見つけることができませんでした削除しました。アドバイスをお願いします。
このエラーは、テスターのマーケットウォッチウィンドウでシンボルが選択されていないため、Expert Advisorが正しいシンボルのインジケータを作成できないことを示しています。Expert Advisor で動作するシンボルのリストをプログラムによって作成する必要があります。
 
sergey1294:
このエラーは、テスターのマーケットウォッチウィンドウでシンボルが選択されていないため、Expert Advisorが正しいシンボルを使用してインジケータを作成 できないことを示しています。Expert Advisor で動作するシンボルのリストをプログラムによって作成する必要があります。
十分ではないでしょうか？SymbolSelect(SYM,true) シンボルのクラスを作るときにやっています。デモで試したところ、うまくいきましたが、テスターではこのエラーが出ました。
VovkaSOL:
これで十分ではないでしょうか？SymbolSelect(SYM,true) シンボルのクラスを作るときにやっています。デモで実行するとすべてうまくいくのですが、テスターではエラーが発生し、どこを見ればいいのかわかりません。

もっと完全な例を見ることができますか？要は、テスターのシンボル選択で、ある特定の状況で発生する非常に古い問題があるのです。

あらかじめ用意された配列に基づいてシンボルを選択するのですが、この方法で問題はありません。

ターミナルを更新しました。 このRESULT.RETCODEが特定できないのです。

 

HistoryのダウンロードがEURの場合52%でハングアップする・・・どうやらサーバーへの要求が多いようです。

 
一番簡単なことを誰か説明してくれませんかね。なぜ、週末になると急に指標に活気が出てくるのでしょうか？刻み目もなく、明らかなサイクルもなく、タイマーやその他のマルチトリガーの構造も時間的に遅れており、プリントは 5分ごとにExpertログに散らばっています。
 

って感じですね(・∀・)イイ!このEGlobalの おかげで、夜中に再接続して殺されそうだ!あまりに煩わしいので、音声による警告をオフにしました。そして、そうです：擬似チックは再接続ごとに生成され、それゆえOnCalculateからの プリントは ログにフィードされます。

OK、少なくともそれは解決されました。

 

皆さん、どこに問題がありそうなのか、教えてください。

シンボルの全注文数量を閉じる機能があります。端末には、そのような内容のエラーがあふれている。

2011.11.12 13:34:28 2011.10.10 04:01:07 failed instant sell 0.20 EURUSD at 1.34542 [無効なリクエスト].

以下は、そのファンクションコードです。

void CloseOrders (string symbol)
  {
   double lot;
   long direction;
   ENUM_ORDER_TYPE TypeOrder;
   MqlTradeRequest mrequest;    // Будет использоваться для отсылки торговых запросов
   MqlTradeResult mresult;      // Будет использоваться для получения результатов выполнения торговых запросов

   PositionSelect(symbol);
   lot=PositionGetDouble(POSITION_VOLUME);
   if(lot==0)
      return;

  direction=PositionGetInteger(POSITION_TYPE);

   if(direction==POSITION_TYPE_BUY)
     {
      TypeOrder=ORDER_TYPE_SELL;
      mrequest.price=SymbolInfoDouble(symbol,SYMBOL_ASK);              // последняя цена ask     
     }
   else
     {
      TypeOrder=ORDER_TYPE_BUY;
      mrequest.price=SymbolInfoDouble(symbol,SYMBOL_BID);              // последняя цена bid
     }
     
   mrequest.action=TRADE_ACTION_DEAL;                                       // немедленное исполнение
   mrequest.sl = 0;  //NormalizeDouble(latest_price.ask - STP*_Point,_Digits); // Stop Loss
   mrequest.tp = 0;  //NormalizeDouble(latest_price.ask + TKP*_Point,_Digits); // Take Profit
   mrequest.symbol=symbol;                                                  // символ
   mrequest.volume=lot;                                                     // количество лотов для закрытия
   //   mrequest.magic=magic;                                               // Magic Number
   mrequest.type = TypeOrder;                                               // ордер на покупку или продажу
   //mrequest.type_filling = ORDER_FILLING_AON;                             // тип исполнения ордера - все или ничего
   mrequest.deviation=100;                                                  // проскальзывание от текущей цены
   mrequest.comment="Закрытие ";  
   OrderSend(mrequest, mresult);                                            // комментарий
   return;
  }
 

端末のバージョンを更新したらエラーが発生した。

2011.11.12 19:20:14 Core 1 2011.02.21:44:00 failed buy stop 8.81 EURUSD at 1.36996 (0.00000) sl: 1.36626 tp: 1.37683 [Invalid request] （リクエストが無効です。

2011.11.12 19:24:29 Core 1 2011.02.25 02:10:00 failed instant buy 51.88 EURUSD at 1.38164 sl: 1.37794 tp: 1.38260 [Invalid request] [無効なリクエスト]です。

何が問題なのでしょうか？

以前はすべてうまくいっていた。

 
MoneyJinn:

端末のバージョンを更新したらエラーが発生した。

2011.11.12 19:20:14 Core 1 2011.02.21:44:00 failed buy stop 8.81 EURUSD at 1.36996 (0.00000) sl: 1.36626 tp: 1.37683 [Invalid request] 無効なリクエストです。

2011.11.12 19:24:29 Core 1 2011.02.25 02:10:00 failed instant buy 51.88 EURUSD at 1.38164 sl: 1.37794 tp: 1.38260 [Invalid request] [無効なリクエスト]です。

何が問題なのでしょうか？

以前はうまくいっていたんです。

初値の問題は明らかです。サービスデスクに書き込む
