エラー、バグ、質問 - ページ 559 1...552553554555556557558559560561562563564565566...3185 新しいコメント Arkadiy 2011.11.03 19:35 #5581 Arkadiy: あなたの沈黙を破る - GMT + 1ではありません、それはGMT + 2です - なぜあなたは気にしない - 媒体/発振器のようにちょうどものを噛む人たちとファックします。ウラン です。 冬のGMT+2 そこは - GMT+1 GMT+1であるべきで、方法はない、方法はない。 Rashid Umarov 2011.11.03 19:44 #5582 Arkadiy: あなたの答えは悲惨です -ブロックと数十 年の歴史はどうですか？ どの上に？ 作業時間帯は？毎月の場合、すべてを手動で確認することができます。その場合、1時間は関係ありません。 Mykola Demko 2011.11.03 19:44 #5583 Arkadiy: あなたの答えは悲惨です - ブロックと数十年の歴史はどうですか？ どの上に？そういうことで、問題は時間帯を 変えることではなく、テスターのニュースの履歴（リアルタイムで十分です）にあるのです。ZS ニュースの構造体が必要で、時系列型の構造体の配列のストレージを整理することで、すべての問題が解決されます。 Arkadiy 2011.11.03 19:49 #5584 Rosh: 作業時間枠はどのくらいですか？毎月の場合、すべてを手動で確認することもできます。その場合、1時間は関係ありません。 特になし、ただし4時間以上 Mykola Demko 2011.11.03 19:55 #5585 原理的には、カレンダーのタブ自体が、このような構造をすでに形式化していることを示しています。ただ、時系列型の配列の構成では、一つの楽器に対して一度に複数のニュースが存在しうるという問題がありますが、これはプロなら解決可能な問題でしょう。 Loky 2011.11.03 20:50 #5586 2011年10月21日以降、MT5でA.lowで何が起こったのでしょうか？この件に関する沈黙がとても心配です :( サービスデスク、2か所のフォーラム、どこにも回答がありません。それとも、私が間違った質問をしているのでしょうか？ Renat Fatkhullin 2011.11.03 21:27 #5587 papaklass:本当に、端末がどうしたんだ？ チャンピオンシップ開催中はサーバーを再起動できないため、週末までお待ちください。タイムゾーン切り替えの境界線でのチャート生成の不一致を捕捉しました。このエラーはすでに修正されています。 gumgum 2011.11.04 22:18 #5588 回答なぜそうなるのでしょうか？1）トレンドラインを 4本入れる。2) スケールを変更した（価格スケールに沿ってカーソルを移動させた）。3）水平方向にシフトしている。こんな感じでしょうか（チャートの一番左の線）？追記：前の記事で削除された価格が戻ってきました) Mykola Demko 2011.11.04 22:30 #5589 クラスオブジェクトは 何個までなら苦もなく作れるか？300万を超えると、すべて動作しますが、削除時に異常終了します。オブジェクトの数が ~3 ym 未満の場合、プログラムは正常に終了します。PS クラスオブジェクトが大量にある場合、通常どのようにウォークを終了させればよいのでしょうか？ Vladimir Gomonov 2011.11.05 07:30 #5590 Urain:クラスオブジェクトは 何個までなら苦もなく作れるか？300万を超えるとすべてうまくいくのですが、削除すると異常終了してしまいます。オブジェクトの数が〜3 mils未満の場合、プログラムは正常に終了します。PS大量のクラスオブジェクトを持つプログラムを正常に終了させる方法？300万個のオブジェクトを削除すると、標準のDeinit metacvotingの時間より少し長くかかるかもしれません。 参考：MQL5リファレンス>MQL5プログラム>クライアントターミナルのイベント:OnDeinit()関数の実行を2.5秒に制限 ......。この場合、端末のローカルメニューからExpert Advisorをチャートから削除するか、ExpertRemove()を呼び出して終了すると、異常終了が保証されます。// もちろん、良いプログラマーであれば、オブジェクトの削除はDeinitの中だけで行います。オブジェクトを削除してからDeinit（ExpertRemove()経由）を呼び出すのです。 あとは自分で考えてほしい。 1...552553554555556557558559560561562563564565566...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
あなたの沈黙を破る - GMT + 1ではありません、それはGMT + 2です - なぜあなたは気にしない - 媒体/発振器のようにちょうどものを噛む人たちとファックします。
冬のGMT+2
あなたの答えは悲惨です -ブロックと数十 年の歴史はどうですか？ どの上に？
あなたの答えは悲惨です - ブロックと数十年の歴史はどうですか？ どの上に？
そういうことで、問題は時間帯を 変えることではなく、テスターのニュースの履歴（リアルタイムで十分です）にあるのです。
ZS ニュースの構造体が必要で、時系列型の構造体の配列のストレージを整理することで、すべての問題が解決されます。
作業時間枠はどのくらいですか？毎月の場合、すべてを手動で確認することもできます。その場合、1時間は関係ありません。
本当に、端末がどうしたんだ？
チャンピオンシップ開催中はサーバーを再起動できないため、週末までお待ちください。
タイムゾーン切り替えの境界線でのチャート生成の不一致を捕捉しました。このエラーはすでに修正されています。
回答なぜそうなるのでしょうか？
1）トレンドラインを 4本入れる。
2) スケールを変更した（価格スケールに沿ってカーソルを移動させた）。
3）水平方向にシフトしている。
こんな感じでしょうか（チャートの一番左の線）？
追記：前の記事で削除された価格が戻ってきました)
クラスオブジェクトは 何個までなら苦もなく作れるか？
300万を超えると、すべて動作しますが、削除時に異常終了します。
オブジェクトの数が ~3 ym 未満の場合、プログラムは正常に終了します。
PS クラスオブジェクトが大量にある場合、通常どのようにウォークを終了させればよいのでしょうか？
クラスオブジェクトは 何個までなら苦もなく作れるか？
300万を超えるとすべてうまくいくのですが、削除すると異常終了してしまいます。
オブジェクトの数が〜3 mils未満の場合、プログラムは正常に終了します。
PS大量のクラスオブジェクトを持つプログラムを正常に終了させる方法？
300万個のオブジェクトを削除すると、標準のDeinit metacvotingの時間より少し長くかかるかもしれません。
参考：MQL5リファレンス>MQL5プログラム>クライアントターミナルのイベント:
OnDeinit()関数の実行を2.5秒に制限 ......。
この場合、端末のローカルメニューからExpert Advisorをチャートから削除するか、ExpertRemove()を呼び出して終了すると、異常終了が保証されます。
// もちろん、良いプログラマーであれば、オブジェクトの削除はDeinitの中だけで行います。
オブジェクトを削除してからDeinit（ExpertRemove()経由）を呼び出すのです。
あとは自分で考えてほしい。