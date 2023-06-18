エラー、バグ、質問 - ページ 559

Arkadiy:
あなたの沈黙を破る - GMT + 1ではありません、それはGMT + 2です - なぜあなたは気にしない - 媒体/発振器のようにちょうどものを噛む人たちとファックします。
ウラン です。
冬のGMT+2
そこは - GMT+1 GMT+1であるべきで、方法はない、方法はない。
 
あなたの答えは悲惨です -ブロックと数十 年の歴史はどうですか？ どの上に？
作業時間帯は？毎月の場合、すべてを手動で確認することができます。その場合、1時間は関係ありません。
 
そういうことで、問題は時間帯を 変えることではなく、テスターのニュースの履歴（リアルタイムで十分です）にあるのです。

ZS ニュースの構造体が必要で、時系列型の構造体の配列のストレージを整理することで、すべての問題が解決されます。

 
作業時間枠はどのくらいですか？毎月の場合、すべてを手動で確認することもできます。その場合、1時間は関係ありません。
特になし、ただし4時間以上
 
原理的には、カレンダーのタブ自体が、このような構造をすでに形式化していることを示しています。ただ、時系列型の配列の構成では、一つの楽器に対して一度に複数のニュースが存在しうるという問題がありますが、これはプロなら解決可能な問題でしょう。
 
2011年10月21日以降、MT5でA.lowで何が起こったのでしょうか？この件に関する沈黙がとても心配です :( サービスデスク、2か所のフォーラム、どこにも回答がありません。それとも、私が間違った質問をしているのでしょうか？
 
本当に、端末がどうしたんだ？

チャンピオンシップ開催中はサーバーを再起動できないため、週末までお待ちください。

タイムゾーン切り替えの境界線でのチャート生成の不一致を捕捉しました。このエラーはすでに修正されています。

 

回答なぜそうなるのでしょうか？

1）トレンドラインを 4本入れる。

2) スケールを変更した（価格スケールに沿ってカーソルを移動させた）。

3）水平方向にシフトしている。

こんな感じでしょうか（チャートの一番左の線）？

追記：前の記事で削除された価格が戻ってきました)

 

クラスオブジェクトは 何個までなら苦もなく作れるか？

300万を超えると、すべて動作しますが、削除時に異常終了します。

オブジェクトの数が ~3 ym 未満の場合、プログラムは正常に終了します。

PS クラスオブジェクトが大量にある場合、通常どのようにウォークを終了させればよいのでしょうか？

 
300万個のオブジェクトを削除すると、標準のDeinit metacvotingの時間より少し長くかかるかもしれません。

参考：MQL5リファレンス>MQL5プログラム>クライアントターミナルのイベント:

OnDeinit()関数の実行を2.5秒に制限 ......。

この場合、端末のローカルメニューからExpert Advisorをチャートから削除するか、ExpertRemove()を呼び出して終了すると、異常終了が保証されます。

// もちろん、良いプログラマーであれば、オブジェクトの削除はDeinitの中だけで行います。

オブジェクトを削除してからDeinit（ExpertRemove()経由）を呼び出すのです。

あとは自分で考えてほしい。

