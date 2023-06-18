エラー、バグ、質問 - ページ 566

OrderCheck check.comによると、すでにresult.retcodeが不明でリクエストまで拒否されています。すでにSD.Bad anotherに書き込みました。明日はリアルとフロートで端末更新が行われます。

端末をオフラインモードにして、一部のMQlプログラムの動作をラオフラインでテストする方法はないでしょうか？
 

皆さん、何か新築の流れが全然嬉しくないんですけど...何ですかこのつなぎ目は！！？(問題です）

その結果、ここが-正しく、あそこが-曲がっていることが判明したのです。ああ、もう......。をできるだけ多くする。

 
Cmu4:

私はかなり複雑なプロジェクトを持って いますが、新しいビルドに切り替えた後もバグは見つかっていません。すべてのファイルを再コンパイルしたら、すべてがうまくいった。でも、みんなそれぞれニュアンスが違うかもしれない...。
 
papaklass:
//mrequest.type_filling = ORDER_FILLING_AON;// オーダーフィリングタイプ- all or nothing
取引注文で注文タイプがコメントアウトされています。
どうしたらいいのか、よくわからないのです。削除する？
 
papaklass:

2本のスラッシュを削除します。これはクエリーの必須項目である。コメントアウトされている、つまり取引注文の一部ではありません。

持っていますね。

//mrequest.type_filling = ORDER_FILLING_AON;// オーダーフィリングタイプ- all or nothing
と必要です。

mrequestを使用します。type_filling = ORDER_FILLING_AON;// オーダーフィリングタイプ- all or nothing

papaklass:
それから、エラーが出るのはあなただけではないのですから、問題は新しいビルドにあります。
ただそれだけなのですが、これからどうやって関数を閉じる形にすればいいのでしょうか？結局、純粋にビジュアル的に見れば、スリッページを考慮した正しい価格を生成する機能なのですが......。
 
はい、エラー10013 無効なRequest.Tried別のメソッドは、リクエストを送信する通常の方法は、動作しません。
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Коды ошибок и предупреждений / Коды возврата торгового сервера
papaklass:
また、トレード依頼のコメントを削除してみてください。ポジションを閉じる 場合は必要ありません。
Karlson:
ええ、エラー10013 無効なリクエストです。 いろいろな方法を試しましたが、通常のリクエストの送り方はうまくいきません。 うまくいく人はおそらくクラスを通して送るのでしょう。 私はそれについて何も知らないんです。

ここで...同じ曲だと思います。

クラスを通じて」リクエストを送る方法を知っている人、書いてください!もしくはリンクか何かを教えてください...週末がなくなってしまったので...一緒にプログラミングしたかったのに、開発者がこんなサプライズを投げかけてきて...月曜日でなくても......です。が、ない。

