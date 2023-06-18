エラー、バグ、質問 - ページ 563

Arkadiy:
またか～（当時はVOLUME=26004と言った）そして今12:00には26397と表示されている。 どんなに話題へのレスがなくても気分を害しますね、皆さん。
一般的にVOLUMEは尊敬される女性です。それなりの敬意をもって接するのが礼儀だろう。
 
https://www.mql5.com/ru/docs/customind/indicators_examples の ヘルプに、「ちょっと例を変えて、単純な線としての描画を追加してみましょう - DRAW_LINE」という、奇妙な、ある意味不完全なフレーズがあります。 今、ラインを1番とし、日本のローソク足を2番とする。バッファの数、数」。プラスはスペースで区切られていない「サブナンバー」
彼女が気分を害さないように配慮しています。
 
2+2=4の方が簡単なんです。
 
サービスデスクへの申請 書を書いていただきます。
x100intraday:
https://www.mql5.com/ru/docs/customind/indicators_examples の ヘルプに「ちょっと例を変えて、単純な線としての描画 - DRAW_LINE を追加して みましょう」という不思議な、ある意味不完全なフレーズがあります。 今、ラインを1番とし、日本のローソク足を2番とする。バッファの数、数」。プラス、スペースで区切られていない「サブナンバー」

投稿ありがとうございます！正しいバージョンは

少し例を変えて、描画を単純な線として追加してみましょう - DRAW_LINE.今、ラインを1番とし、日本のローソク足を2番とする。バッファの数、コンストラクションの数が増えている。

//--- インジケータには5つのバッファがある

#プロパティindicator_buffers 5

//--- インジケータの2つのグラフィカルコンストラクション

#propertyindicator_plots 2

//--- 図形番号1が線として表示されます。

#propertyindicator_type1DRAW_LINE

//--- 線は clrDodgerRed 色で描かれます。

#propertyindicator_color1clrDodgerRed

//--- グラフィカルコンストラクションタイプ2は、日本のローソク足で表示されます。

#propertyindicator_type2DRAW_CANDLES

//--- 日本のローソク足は clrDodgerBlue 色で描画されます。

#propertyindicator_color2clrDodgerBlue

//--- 5つのインジケータバッファ用配列

double LineBuffer[];

double OBuffer[];;

double HBuffer[];;

double LBuffer[];

double CBuffer[];

 

よろしくお願いします。

どの時間軸でも、数量に混乱が生じる、つまりミスコミュニケーションが発生するのです。

思うに、ケースのどこかの部分でタイミングを調整する必要があるのでしょう。

 

この問題の原因は何でしょうか？

テスト結果を開く際にエラーが発生しました。

特定のEAのテスト結果を開くことができません。
 
Lis:

この問題の原因は何か。


あるEAのテスト結果を開くことができません。
OpenXMLレポートの書式に問題がありました。修正されましたが、現在のビルドにはまだ含まれていないかもしれません。可能であればOpenOfficeで開いてみてください。
 
Rosh 2011.11.01 19:59 2011.11.01 19:59:10


MetaTrader 5」アップデートのお知らせ


...最終的な変更点のリストとビルド番号を含む追加ニュースがリリースされる予定です ...

...

説明する。

