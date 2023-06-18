エラー、バグ、質問 - ページ 563 1...556557558559560561562563564565566567568569570...3185 新しいコメント Arkadiy 2011.11.09 23:18 #5621 Arkadiy: またか～（当時はVOLUME=26004と言った）そして今12:00には26397と表示されている。 どんなに話題へのレスがなくても気分を害しますね、皆さん。 一般的にVOLUMEは尊敬される女性です。それなりの敬意をもって接するのが礼儀だろう。 x572intraday 2011.11.09 23:58 #5622 https://www.mql5.com/ru/docs/customind/indicators_examples の ヘルプに、「ちょっと例を変えて、単純な線としての描画を追加してみましょう - DRAW_LINE」という、奇妙な、ある意味不完全なフレーズがあります。 今、ラインを1番とし、日本のローソク足を2番とする。バッファの数、数」。プラスはスペースで区切られていない「サブナンバー」。 Документация по MQL5: Пользовательские индикаторы / Стили индикаторов в примерах www.mql5.com Пользовательские индикаторы / Стили индикаторов в примерах - Документация по MQL5 Arkadiy 2011.11.10 00:33 #5623 Arkadiy: 一般的に、VOLUMEは尊敬される女性です。それなりの敬意をもって接するのがマナーだろう。 彼女が気分を害さないように配慮しています。 Arkadiy 2011.11.10 00:44 #5624 Arkadiy: 一般的に、VOLUMEは尊敬される女性です。それなりの敬意をもって接するのが礼儀だろう。 2+2=4の方が簡単なんです。 Victor Kirillin 2011.11.10 07:36 #5625 Arkadiy: 2+2=4とする方が簡単ですサービスデスクへの申請 書を書いていただきます。 Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! www.mql5.com Ваше сообщение сразу станет доступно нашим отделам тестирования, технической поддержки и разработчикам торговой платформы. Rashid Umarov 2011.11.10 17:17 #5626 x100intraday:https://www.mql5.com/ru/docs/customind/indicators_examples の ヘルプに「ちょっと例を変えて、単純な線としての描画 - DRAW_LINE を追加して みましょう」という不思議な、ある意味不完全なフレーズがあります。 今、ラインを1番とし、日本のローソク足を2番とする。バッファの数、数」。プラス、スペースで区切られていない「サブナンバー」。投稿ありがとうございます！正しいバージョンは 少し例を変えて、描画を単純な線として追加してみましょう - DRAW_LINE.今、ラインを1番とし、日本のローソク足を2番とする。バッファの数、コンストラクションの数が増えている。 //--- インジケータには5つのバッファがある #プロパティindicator_buffers 5 //--- インジケータの2つのグラフィカルコンストラクション #propertyindicator_plots 2 //--- 図形番号1が線として表示されます。 #propertyindicator_type1DRAW_LINE //--- 線は clrDodgerRed 色で描かれます。 #propertyindicator_color1clrDodgerRed //--- グラフィカルコンストラクションタイプ2は、日本のローソク足で表示されます。 #propertyindicator_type2DRAW_CANDLES //--- 日本のローソク足は clrDodgerBlue 色で描画されます。 #propertyindicator_color2clrDodgerBlue //--- 5つのインジケータバッファ用配列 double LineBuffer[]; double OBuffer[];; double HBuffer[];; double LBuffer[]; double CBuffer[]; Arkadiy 2011.11.10 20:17 #5627 よろしくお願いします。 どの時間軸でも、数量に混乱が生じる、つまりミスコミュニケーションが発生するのです。 思うに、ケースのどこかの部分でタイミングを調整する必要があるのでしょう。 Lis 2011.11.10 20:19 #5628 この問題の原因は何でしょうか？ 特定のEAのテスト結果を開くことができません。 Rashid Umarov 2011.11.10 20:22 #5629 Lis:この問題の原因は何か。 あるEAのテスト結果を開くことができません。 OpenXMLレポートの書式に問題がありました。修正されましたが、現在のビルドにはまだ含まれていないかもしれません。可能であればOpenOfficeで開いてみてください。 Mykola Demko 2011.11.10 20:26 #5630 Rosh 2011.11.01 19:59 2011.11.01 19:59:10 # MetaTrader 5」アップデートのお知らせ...最終的な変更点のリストとビルド番号を含む追加ニュースがリリースされる予定です ......説明する。 1...556557558559560561562563564565566567568569570...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
またか～（当時はVOLUME=26004と言った）そして今12:00には26397と表示されている。 どんなに話題へのレスがなくても気分を害しますね、皆さん。
一般的に、VOLUMEは尊敬される女性です。それなりの敬意をもって接するのがマナーだろう。
2+2=4とする方が簡単です
https://www.mql5.com/ru/docs/customind/indicators_examples の ヘルプに「ちょっと例を変えて、単純な線としての描画 - DRAW_LINE を追加して みましょう」という不思議な、ある意味不完全なフレーズがあります。 今、ラインを1番とし、日本のローソク足を2番とする。バッファの数、数」。プラス、スペースで区切られていない「サブナンバー」。
投稿ありがとうございます！正しいバージョンは
少し例を変えて、描画を単純な線として追加してみましょう - DRAW_LINE.今、ラインを1番とし、日本のローソク足を2番とする。バッファの数、コンストラクションの数が増えている。
//--- インジケータには5つのバッファがある
#プロパティindicator_buffers 5
//--- インジケータの2つのグラフィカルコンストラクション
#propertyindicator_plots 2
//--- 図形番号1が線として表示されます。
#propertyindicator_type1DRAW_LINE
//--- 線は clrDodgerRed 色で描かれます。
#propertyindicator_color1clrDodgerRed
//--- グラフィカルコンストラクションタイプ2は、日本のローソク足で表示されます。
#propertyindicator_type2DRAW_CANDLES
//--- 日本のローソク足は clrDodgerBlue 色で描画されます。
#propertyindicator_color2clrDodgerBlue
//--- 5つのインジケータバッファ用配列
double LineBuffer[];
double OBuffer[];;
double HBuffer[];;
double LBuffer[];
double CBuffer[];
よろしくお願いします。
どの時間軸でも、数量に混乱が生じる、つまりミスコミュニケーションが発生するのです。
思うに、ケースのどこかの部分でタイミングを調整する必要があるのでしょう。
この問題の原因は何でしょうか？
特定のEAのテスト結果を開くことができません。
この問題の原因は何か。
MetaTrader 5」アップデートのお知らせ
...最終的な変更点のリストとビルド番号を含む追加ニュースがリリースされる予定です ......
説明する。