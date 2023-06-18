エラー、バグ、質問 - ページ 572 1...565566567568569570571572573574575576577578579...3185 新しいコメント Konstantin Chernov 2011.11.16 16:22 #5711 Interesting: MarketWatchは どこで、どのように作成されているのですか？このブロックは、シンボルをリストに追加し、その結果をチェックするものだと理解しています。しかし、Expert Advisorが複数の通貨ペアである場合（上記の例では明らかではありません）。このコードは通貨ペアのループの中にあり、最初のパス以外のすべてのパスのExp_Symbolは「外国」通貨ペアです。5つの通貨ペアがある場合、SymbolSelect(Exp_Symbol, true)は5つの異なるシンボルに対して5回呼び出されることになります。私のコードでは、SymbolSelect(), SymbolIsSynchronized(), CopyRates()関数の 呼び出しは「エイリアン」シンボルによって行われます（履歴はそれに応じて更新されるはずです）。最初のテストではデータがありますが、2回目のテストではデータがなく、Expert Advisorがテスターでクラッシュしています。 Test Account 2011.11.16 16:29 #5712 Konstantin83:このコードは、通貨ペアのループの中で、最初の通貨ペアが「エイリアン」である以外は、すべてのパスでExp_Symbolを使用します。SymbolSelect(), SymbolIsSynchronized(), CopyRates()関数を「エイリアン」シンボルから呼び出しています（したがって、履歴はスワップされるはずです）。最初のテストではデータがありますが、2回目のテストではデータがなく、Expert Advisorがテスターでクラッシュしています。 あなたは、最適化/テストの設定の専門家と説明をservicedkに送信することができますか？ Konstantin Chernov 2011.11.16 16:31 #5713 alexvd: エキスパートと最適化/テスト 設定の説明をservicedkに送信できますか？ 作成されました。 gumgum 2011.11.17 13:44 #5714 たった今、またデモ 口座で相場が吊り上がった。コミュニケーションはあっても、動きはない。 Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация о счете www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация о счете - Документация по MQL5 Konstantin Chernov 2011.11.17 15:30 #5715 2009年1月のデータをアンロードしたいのですが。15分と1時間のデータをアンロードしたのですが、5分のデータをアンロードすると履歴がないと言われます。ダウンロードの履歴が5分にならないのはなぜですか？void OnStart() { int size = 25; datetime dateFrom; datetime dateTo; MqlRates rates[]; MqlDateTime stDate; int FileHandle; stDate.day = 1; stDate.hour = 0; stDate.mon = 1; stDate.year = 2009; dateFrom = StructToTime( stDate ); stDate.day = 31; dateTo = StructToTime( stDate ); ArraySetAsSeries(rates,true); int copied=CopyRates(Symbol(), PERIOD_M5, dateFrom, dateTo, rates); for(int i=0;i<100;i++) { if(GetLastError()!=0) { Sleep(5000); copied=CopyRates(Symbol(), PERIOD_M5, dateFrom, dateTo, rates); } else { break; } Print("Нет истории, проход № " + i); } if(copied>0) { Print("Скопировано баров: "+IntegerToString(copied)); //string format="open = %G, high = %G, low = %G, close = %G, volume = %d"; string out; size = ArraySize(rates); ResetLastError(); FileHandle=FileOpen("Data.csv",FILE_WRITE|FILE_CSV); if(FileHandle==INVALID_HANDLE) { Print("Ошибка " + IntegerToString((GetLastError()))); } for(int i=size-1;i>=0;i--) { FileWrite(FileHandle, TimeToString(rates[i].time), DoubleToString(rates[i].open, _Digits), DoubleToString(rates[i].high, _Digits), DoubleToString(rates[i].low, _Digits), DoubleToString(rates[i].close, _Digits)); } Print("size = " + FileSize(FileHandle)); FileFlush(FileHandle); FileClose(FileHandle); } else { Print("Не удалось получить исторические данные по символу ",Symbol()); Print("Ошибка " + GetLastError()); } } Errors, bugs, questions 初心者の方からの質問 MQL5 MT5 MetaTrader コーディングのヘルプ Александр 2011.11.17 19:13 #5716 ArrayResize関数がすべてのパラメータでどのように動作するかを確認することにしました。コンパイルは問題なく、自動売買はどこでも有効ですが、Expert Advisor は OnInit にすら行かずにチャートからアンロードされます。//+------------------------------------------------------------------+ //| Expert initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { //--- Print(__FUNCTION__); //--- return(0); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert deinitialization function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnDeinit(const int reason) { //--- Print(__FUNCTION__); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert tick function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnTick() { double ZZ[][2]; Александр 2011.11.17 19:13 #5716 ArrayResize関数がすべてのパラメータでどのように動作するかを確認することにしました。コンパイルは問題なく、自動売買はどこでも有効ですが、Expert Advisor は OnInit にすら行かずにチャートからアンロードされます。//+------------------------------------------------------------------+ //| Expert initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { //--- Print(__FUNCTION__); //--- return(0); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert deinitialization function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnDeinit(const int reason) { //--- Print(__FUNCTION__); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert tick function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnTick() { double ZZ[][2]; //============================================== Print(__FUNCTION__); ResetLastError(); ArrayResize(ZZ,5,5); for(int i=0;i<10;i++) { ZZ[i][0]=i; Print("i=",i,"; ZZ=",ZZ[i][0]); Print(GetLastError()); } return; } //+------------------------------------------------------------------+何が問題なのか、それがわからない。 Ilyas 2011.11.17 19:32 #5717 バナルは範囲外、「エキスパート」タブでチェック 予約は割り当てではありません。メモリは10個分割り当てられていますが、配列は5個のままです。 Александр 2011.11.17 20:10 #5718 そうですね、ありがとうございます。間違ったタブを見てたんだ、病気なんだ、影響あるんだろうな。 Rashid Umarov 2011.11.17 20:11 #5719 一般的に、上のスクリーンショットは、端末のログを表示しています。そして、探しているものは、「エキスパート」タブにあります。 mario 2011.11.17 22:59 #5720 こんにちは。 私は、テストと最適化を有効にした後、これを取得します。 Core 1の遺伝子のパス(127, 1195)をテストしたところ、「critical runtime error」というエラーが発生しました。 検査は正常です。
MarketWatchは どこで、どのように作成されているのですか？
このブロックは、シンボルをリストに追加し、その結果をチェックするものだと理解しています。
しかし、Expert Advisorが複数の通貨ペアである場合（上記の例では明らかではありません）。
このコードは通貨ペアのループの中にあり、最初のパス以外のすべてのパスのExp_Symbolは「外国」通貨ペアです。5つの通貨ペアがある場合、SymbolSelect(Exp_Symbol, true)は5つの異なるシンボルに対して5回呼び出されることになります。
私のコードでは、SymbolSelect(), SymbolIsSynchronized(), CopyRates()関数の 呼び出しは「エイリアン」シンボルによって行われます（履歴はそれに応じて更新されるはずです）。最初のテストではデータがありますが、2回目のテストではデータがなく、Expert Advisorがテスターでクラッシュしています。
2009年1月のデータをアンロードしたいのですが。15分と1時間のデータをアンロードしたのですが、5分のデータをアンロードすると履歴がないと言われます。ダウンロードの履歴が5分にならないのはなぜですか？
void OnStart()
{
int size = 25;
datetime dateFrom;
datetime dateTo;
MqlRates rates[];
MqlDateTime stDate;
int FileHandle;
stDate.day = 1;
stDate.hour = 0;
stDate.mon = 1;
stDate.year = 2009;
dateFrom = StructToTime( stDate );
stDate.day = 31;
dateTo = StructToTime( stDate );
ArraySetAsSeries(rates,true);
int copied=CopyRates(Symbol(), PERIOD_M5, dateFrom, dateTo, rates);
for(int i=0;i<100;i++)
{
if(GetLastError()!=0)
{
Sleep(5000);
copied=CopyRates(Symbol(), PERIOD_M5, dateFrom, dateTo, rates);
}
else
{
break;
}
Print("Нет истории, проход № " + i);
}
if(copied>0)
{
Print("Скопировано баров: "+IntegerToString(copied));
//string format="open = %G, high = %G, low = %G, close = %G, volume = %d";
string out;
size = ArraySize(rates);
ResetLastError();
FileHandle=FileOpen("Data.csv",FILE_WRITE|FILE_CSV);
if(FileHandle==INVALID_HANDLE)
{
Print("Ошибка " + IntegerToString((GetLastError())));
}
for(int i=size-1;i>=0;i--)
{
FileWrite(FileHandle, TimeToString(rates[i].time), DoubleToString(rates[i].open, _Digits), DoubleToString(rates[i].high, _Digits), DoubleToString(rates[i].low, _Digits), DoubleToString(rates[i].close, _Digits));
}
Print("size = " + FileSize(FileHandle));
FileFlush(FileHandle);
FileClose(FileHandle);
}
else
{
Print("Не удалось получить исторические данные по символу ",Symbol());
Print("Ошибка " + GetLastError());
}
}
何が問題なのか、それがわからない。
バナルは範囲外、「エキスパート」タブでチェック
予約は割り当てではありません。メモリは10個分割り当てられていますが、配列は5個のままです。
こんにちは。
私は、テストと最適化を有効にした後、これを取得します。
Core 1の遺伝子のパス(127, 1195)をテストしたところ、「critical runtime error」というエラーが発生しました。
検査は正常です。