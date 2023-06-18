エラー、バグ、質問 - ページ 569

テスターで、2000年から日足で「始値のみ」モードでテストを行うと、抜けがあることがわかりました。つまり、"OHLC on M1"モードでの正常な結果は以下の通りです。

そして、こちらは「初値のみ」モードです。

2002年～2006年頃までスキップ。

このようなことがあった方はいらっしゃいますか？

 

テスターがトレードを拒否している。Metatrader5からインストールした場合、EAは問題なく動作し、SLとTP注文を設定し、取引を開始することができます。しかし、MetaTrader5がアップデートされると同時に、テスターは一度も取引を行わなくなります。再起動してもダメです。

PS.検索しても似たような話題が出てこなかったので悪口はやめてください。

 
ire9589:

LiveUpdateのアップデートに問題がある場合は、クライアント端末を完全に再インストールすることを推奨します。
 
Cmu4:

皆さん、どこに問題がありそうなのか、教えてください。

シンボルの全注文数量を閉じる機能があります。端末には、そのような内容のエラーがあふれている。

2011.11.12 13:34:28 2011.10.10 04:01:07 failed instant sell 0.20 EURUSD at 1.34542 [無効なリクエスト].

以下は、関数のコードです。

現在、お客様の問題は、取引構造の発表の後に2行を追加することで解決しています。

   ZeroMemory(mrequest);
   ZeroMemory(mresult);
 
Valmars:

新造は、ループ内の単純な 構造をコピーすることをやめた。以下はテストスクリプトです。

ありがとうございます、再現してみました。必ず直します。

 

グラフのプロパティで「グラフを上に表示」を選択した場合、縦線の下のバーの時刻がグラフの時刻と視覚的に一致しない。

ただし、"Graph from above "を無効にすると、すべて正常に動作します。

 

項目追加


ZeroMemory(request)です。

ZeroMemory(result)です。

貿易構造を宣言した後 ==> すべてが機能した ==> 時計のように!

 
alexvd:

お客様の問題は、現在、取引構造の発表の後に2行を追加することで解決しています。

ユーザー関数内でOrderSend()が複数回実行された場合。

であれば 、各OrderSend()の前にZeroMemory(result)を実行しなければならないのでは？

 
MoneyJinn:

ユーザー関数内でOrderSend()が複数回実行された場合。

であれば 、各OrderSend()の前にZeroMemory(result)を実行しなければならないのでは？

OrderSend()呼び出しの 前ではなく、各取引構造宣言の後と言ったところでしょうか。
Expert Advisorがオンラインで動作している場合、データをロードするのは \MetaTrader 5MQL5Files のディレクトリです。エスペルトのテスト時に、ファイルからデータを読み込む方法を教えてください。

